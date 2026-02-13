Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνη που αναζωογονεί τα γερασμένα εγκεφαλικά κύτταρα

Οι ερευνητές μιλούν για πρώιμο αλλά πολλά υποσχόμενο βήμα στην κατανόηση της εγκεφαλικής γήρανσης.

Ο εγκέφαλος γερνά μαζί μας. Αργά, σχεδόν αθόρυβα, αλλά σταθερά. Η μνήμη γίνεται πιο εύθραυστη, η μάθηση πιο απαιτητική και οι νευρικές ανανεώσεις λιγότερο αποτελεσματικές. Κι όμως, μια νέα έρευνα έρχεται να ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, δείχνοντας ότι ίσως υπάρχει τρόπος να «ξυπνήσουν» ξανά κύτταρα που θεωρούσαμε πως είχαν χάσει τη δυναμική τους.

Επιστήμονες εντόπισαν μια πρωτεΐνη, την DMTF1, η οποία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναζωογόνηση των γηρασμένων εγκεφαλικών κυττάρων. Όταν τα επίπεδά της μειώνονται με την ηλικία, τα νευρικά βλαστοκύτταρα δυσκολεύονται να ανανεωθούν. Όταν όμως επανενεργοποιείται, δείχνουν να ανακτούν μέρος της χαμένης ικανότητάς τους να αναγεννώνται.

Η πρωτεΐνη που «ξυπνά» τα γερασμένα κύτταρα

Η έρευνα εστίασε στις νευρικές βλαστοκυτταρικές δεξαμενές του εγκεφάλου, δηλαδή στα κύτταρα που ευθύνονται για τη δημιουργία νέων νευρώνων και τη διατήρηση λειτουργιών όπως η μνήμη και η μάθηση. Με την πάροδο των χρόνων, αυτά τα κύτταρα εξασθενούν, περιορίζοντας την ικανότητα του εγκεφάλου να προσαρμόζεται και να επιδιορθώνει φθορές.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα γηρασμένα νευρικά κύτταρα τα επίπεδα της DMTF1 ήταν σημαντικά μειωμένα. Όταν όμως αποκαταστάθηκε η έκφραση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης σε πειραματικά μοντέλα, τα κύτταρα επανέκτησαν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται και να συμβάλλουν ξανά στη νευρική ανανέωση. Με απλά λόγια, δεν έγιναν «νέα», αλλά λειτούργησαν σαν να είχαν ανακτήσει μέρος της νεανικής τους ενέργειας.

Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υποδεικνύει έναν πιθανό μοριακό στόχο για μελλοντικές θεραπείες που θα στοχεύουν στην επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου. Αν η DMTF1 μπορεί να ρυθμιστεί με ασφάλεια στον ανθρώπινο οργανισμό, ίσως στο μέλλον να ανοίξει ο δρόμος για παρεμβάσεις που θα προστατεύουν τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για πρώιμα αποτελέσματα. Η κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης του εγκεφάλου είναι εξαιρετικά σύνθετη και απαιτούνται περισσότερες μελέτες πριν μετατραπεί ένα τέτοιο εύρημα σε πραγματική θεραπεία. Η επιστήμη, άλλωστε, προχωρά με μικρά αλλά σταθερά βήματα.

Κι ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική είδηση πίσω από το εντυπωσιακό εύρημα. Ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα όργανο που απλώς φθείρεται με τον χρόνο, αλλά ένα δυναμικό σύστημα που, υπό τις σωστές συνθήκες, μπορεί να διατηρήσει την πλαστικότητά του περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

