Έκανε «κρακ» τον λαιμό της για να ξεπιαστεί και έπαθε εγκεφαλικό: Έχασε προσωρινά όραση και ομιλία (vid)

Μια απλή κίνηση για να «σπάσει» τον λαιμό, προκάλεσε ρήξη αρτηρίας σε νεαρή γυναίκα, οδηγώντας σε εγκεφαλικό επεισόδιο, προσωρινή απώλεια όρασης και δυσκολία ομιλίας.

Η KayLynne Felthager οδηγούσε επιστρέφοντας από κατάστημα Walmart όταν ένιωσε πονοκέφαλο και γύρισε τον λαιμό της προς τα δεξιά για να ανακουφιστεί από την ένταση. Είχε τη συνήθεια να «σπάει» τον αυχένα της μετά από κουραστικές ημέρες, όμως αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό.

Αμέσως αφού άκουσε τον χαρακτηριστικό ήχο, ένιωσε οξύ πόνο στον λαιμό. Ο πόνος δεν έμοιαζε συνηθισμένος, αλλά για τις επόμενες ημέρες επέλεξε να πάρει παυσίπονα χωρίς συνταγή και δίχως να απευθυνθεί σε γιατρό.

Τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα: Έχασε την όρασή της, μούδιασμα και απώλεια ομιλίας

Πέντε ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα της και ετοιμαζόταν για ραντεβού, είδε ξαφνικά ένα έντονο φως μπροστά από το δεξί της μάτι και έχασε την όρασή της από τη μία πλευρά.

Όπως περιέγραψε, όσο κι αν ανοιγόκλεινε τα μάτια της, δεν υπήρχε βελτίωση. Περίπου 15 λεπτά μετά, η όραση επανήλθε και αρχικά θεώρησε το περιστατικό μεμονωμένο: «Ήταν σαν ένα εκτυφλωτικό φως στο δεξί μου μάτι και μετά δεν έβλεπα τίποτα από εκείνη την πλευρά», ανέφερε.

Λίγο αργότερα, η δεξιά πλευρά του σώματός της άρχισε να μυρμηγκιάζει και στη συνέχεια να μουδιάζει. Το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα εμφανίστηκε όταν προσπάθησε να μιλήσει και δεν μπορούσε να σχηματίσει σωστά τις λέξεις, παρά μόνο ασυνάρτητους ήχους. Ο σύζυγός της την μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.

Η διάγνωση που την σόκαρε: Εγκεφαλικό από ρήξη αρτηρίας

Οι γιατροί προχώρησαν σε αξονική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά την περιγραφή του έντονου πόνου που ένιωσε όταν «έσπασε» τον λαιμό της, οι γιατροί εκτίμησαν ότι προκλήθηκε διαχωρισμός αρτηρίας στον αυχένα, γεγονός που οδήγησε σε θρόμβο αίματος ο οποίος έφτασε στον εγκέφαλο.

Ευτυχώς, ο θρόμβος διαλύθηκε γρήγορα και δεν χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Η KayLynne Felthager ανάρρωσε πλήρως, ωστόσο δηλώνει πως η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει το σώμα της και τα προειδοποιητικά σημάδια.

Ο αυχένας θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και σύμφωνα με τους ειδικούς ακόμη και απότομες κινήσεις μπορούν, σε σπάνιες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές.

