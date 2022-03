Φανατικός των Peaky Blinders ξόδεψε 7.100€ για τατουάζ 125 ωρών (vid)

Ο David Hatfield έχει γεμίσει όλη την πλάτη και το ένα του χέρι με τατουάζ αφιερωμένα στο Peaky Blinders.

Αν υπήρχαν βραβεία για τους πιο φανατικούς θαυμαστές τηλεοπτικών σειρών, τότε ο David Hatfield, δεδομένα θα κέρδιζε αυτό για το Peaky Blinders. Και όχι άδικα...

Βλέπετε, ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος, έχει γεμίσει την πλάτη και το χέρι του με τατουάζ για την συγκεκριμένη σειρά, τα οποία χωρίς υπερβολή του έχουν κοστίσει 7.100 ευρώ, ενώ έχουν χρειαστεί 125 ώρες για να γίνουν.

Μάλιστα, το αρχικό πλάνο ήταν να κάνει κάτι με την «Μεγάλη Έξοδο» στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Στιβ Μακουίν, όμως τελικά άλλαξε απόφαση.

