«Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε νεογέννητο προσφέρει ο δήμος Μάνδρας: Το δίνουν 4 φορές τον 1ο χρόνο

Σε μία εποχή που το «κύμα» ακρίβειας πλήττει τα νοικοκυριά και το δημογραφικό εξελίσσεται σε «ανοιχτή πληγή» για την Ελλάδα, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας πρωτοπορεί με την πρωτοβουλία του «Κουτίου Καλωσορίσματος».

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας γίνεται ο πρώτος στην Ελλάδα που θεσπίζει το «Κουτί Καλωσορίσματος», μία καινοτόμο δράση κοινωνικής πολιτικής για τις οικογένειες που υποδέχονται ένα παιδάκι στο σπιτικό τους.

Ο Δήμαρχος, Αρμόδιος Δρίκος, εξηγεί πώς μία ιδέα που άρχισε με αποδέκτες τους φοιτητές, εξελίχθηκε σε μία σημαντική «ανάσα» για την ανατροφή κάθε νέου μέλους της τοπικής κοινωνίας, μιλώντας στο Newsbomb.

