Ο άστεγος «Birdman» του Ναϊρόμπι: Δεν έχει να φάει, αλλά φροντίζει πουλιά σαν να είναι πλούσιος (vid)

27χρονος άστεγος από την Κένυα, έχει μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας, φροντίζοντας τραυματισμένα αρπακτικά στους δρόμους του Ναϊρόμπι παρά τις δικές του στερήσεις.

Ο Rogers Olu Maguta δεν είναι ένας συνηθισμένος νέος. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2025, όταν κατά τη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ναϊρόμπι της Κένυας, εμφανίστηκε ανάμεσα σε χιλιάδες διαδηλωτές με αρπακτικά πουλιά να κάθονται στους ώμους και το κεφάλι του.

Η μοναδική του εικόνα τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, αλλά τον έκανε και στόχο των αρχών. Οι αστυνομικοί, υποψιαζόμενοι πως πρόκειται για κάποιον ηγέτη της εξέγερσης, τον χτύπησαν άσχημα με γκλοπ. Ωστόσο, η φωτογραφία του είχε ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται στα social media, μετατρέποντάς τον σε είδωλο της πόλης.

Η συνάντηση που του άλλαξε τη ζωή

Μεγαλωμένος στο Ναϊρόμπι, ο Rogers λάτρευε πάντα τη φύση και επισκεπτόταν συχνά το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Νακούρου για να δει φλαμίνγκο και πελαργούς. Η ζωή του όμως άλλαξε ριζικά πριν από πέντε χρόνια.

Ενώ καθόταν κάτω από ένα δέντρο μοιραζόμενος ένα γεύμα από δωρεές με άλλους άστεγους, ένας τραυματισμένος νεοσσός ικτίνου (γεράκι) προσγειώθηκε δίπλα του, σαν να ζητούσε βοήθεια. Ο Rogers του έδωσε λίγο από το φαγητό του και κάπως έτσι γεννήθηκε ο «Τζόνσον», ο πρώτος του φτερωτός φίλος, με τον οποίο έγιναν αχώριστοι.

«Τα φροντίζω και τα απελευθερώνω στην άγρια φύση»

Σύντομα, ο κόσμος άρχισε να προσέχει τον νεαρό με το πτηνό στον ώμο και άρχισαν να του φέρνουν και άλλα πληγωμένα πουλιά. Παρόλο που δεν έχει καμία ιατρική εκπαίδευση, ο Rogers τα φροντίζει όσο καλύτερα μπορεί, τα θεραπεύει και στη συνέχεια τα απελευθερώνει στο φυσικό τους περιβάλλον.

«Όταν οι άνθρωποι με βλέπουν με πουλιά, νομίζουν ότι χρησιμοποιώ υπερφυσικές δυνάμεις. Πολλοί πιστεύουν ότι χρησιμοποιώ μαγεία ή μαγγανεία», δηλώνει ο ίδιος σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας: «Ο ρόλος μου είναι να τα βοηθώ και μετά να τα απελευθερώνω πίσω στην άγρια φύση».

Ο «Birdman» του Ναϊρόμπι ισχυρίζεται ότι έχει διασώσει δεκάδες πουλιά από περισσότερα από 20 διαφορετικά είδη. Αν και ο ίδιος δεν έχει σπίτι και δυσκολεύεται να βρει τροφή ακόμη και για τον εαυτό του, δεν διστάζει να μοιραστεί ό,τι έχει με τους φτερωτούς του συντρόφους.

Μέσα από τους λογαριασμούς του στο TikTok και το Instagram, προσπαθεί να εμπνεύσει τον κόσμο για το περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι η πάθος για τη ζωή δεν περιορίζεται από την έλλειψη στέγης.

