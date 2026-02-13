Ο Δρόμος του Εγκλήματος: Πώς γυρίστηκαν οι τρελές σκηνές οδήγησης του Κρις Χέμσγουορθ

Οι σκηνές καταδίωξης είναι το απόλυτο crash test για κάθε action ταινία. Και όταν πρωταγωνιστής είναι ο Κρις Χέμσγουορθ, το επίπεδο ανεβαίνει.

Οι σκηνές καταδίωξης αποτελούν πάντα σημείο αναφοράς για κάθε action παραγωγή, όμως στη νέα ταινία «Ο δρόμος του εγκλήματος» (Crime 101) με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ, που κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από τη Feelgood, η ένταση δεν βασίστηκε μόνο στα εφέ αλλά και στην πραγματική οδήγηση.

Ο Κρις Χέμσγουορθ μπήκε κυριολεκτικά στη θέση του οδηγού για να αποδώσει τη νευρική ψυχοσύνθεση του χαρακτήρα του, δίνοντας στις σκηνές μια ωμή, απρόβλεπτη ενέργεια που δύσκολα αναπαράγεται ψηφιακά. Η παραγωγή επέλεξε ρεαλιστικές λήψεις με αληθινά οχήματα σε κίνηση, ώστε κάθε κραδασμός, κάθε απότομη στροφή και κάθε φρενάρισμα να μεταφέρεται αυτούσιο στον θεατή.

Ο ίδιος ο ηθοποιός αποκάλυψε πόσο σημαντικό ήταν το στιλ οδήγησης για τον ρόλο του: «Οδήγησα πολύ σε αυτήν την ταινία και έπρεπε να φαίνεται η νευρική φύση του Ντέιβις στον τρόπο οδήγησης. Έπρεπε να έχει κάτι σκληρό και ρεαλιστικό. Δεν ήθελα να φαίνεται χαλαρό, έπρεπε να ήταν ακραία οδήγηση. Σαν να μπορούσε να πάει κάτι στραβά οποιαδήποτε στιγμή». Η προσέγγιση αυτή επηρέασε ακόμη και τη σκηνοθετική γραμμή, με τις κάμερες να τοποθετούνται κοντά στο πρόσωπό του για να καταγράφουν κάθε αντίδραση σε πραγματικό χρόνο.

Ο Μπράντφορντ Κίλι, Picture Car Captain, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι η αυθεντικότητα δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα μοντάζ αλλά πραγματικής ικανότητας: «Ο Κρις είναι πολύ καλός οδηγός». Για τις ανάγκες των γυρισμάτων χρησιμοποιήθηκε ένας στόλος muscle και luxury αυτοκινήτων, ανάμεσά τους τα ’68 Camaro, Cadillac CT5-V, Dodge Challenger και Chrysler 300, επιλεγμένα όχι μόνο για την εμφάνιση αλλά και για τον ήχο και τη συμπεριφορά τους στον δρόμο. Κάθε μοντέλο είχε συγκεκριμένο ρόλο στη δράση, ώστε η κάθε καταδίωξη να διαθέτει διαφορετικό ρυθμό και χαρακτήρα.

Λίγα λόγια για την ταινία

«Ο Δρόμος του Εγκλήματος» είναι μια νεο-νουάρ ερωτική επιστολή στο Λος Άντζελες, στον εντυπωσιακό και ριψοκίνδυνο τρόπο ζωής του, ένας φόρος τιμής στα εκλεπτυσμένα κινηματογραφικά θρίλερ περασμένων δεκαετιών. Με ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth, Halle Berry και Mark Ruffalo, η ταινία, σε σκηνοθεσία του Bart Layton (American Animals), ισορροπεί πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, τη ζωή και τον θάνατο, σε μια απρόβλεπτη πορεία.

Σύνοφη

Με φόντο το ηλιόλουστο και την ίδια στιγμή σκοτεινό Λος Άντζελες, ένας μυστηριώδης ληστής κοσμημάτων (Chris Hemsworth) έχει μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας. Στο τελευταίο του μεγάλο κόλπο διασταυρώνεται με μια σύμβουλο ασφαλιστικής (Halle Berry), που βρίσκεται και η ίδια σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πεπεισμένος ότι έχει εντοπίσει ένα μοτίβο, ένας αμείλικτος ντετέκτιβ (Mark Ruffalo) ακολουθεί τα ίχνη τους όλο και πιο κοντά. Καθώς η ληστεία πλησιάζει, τα όρια ανάμεσα στον κυνηγό και το θήραμα αρχίζουν να θολώνουν και οι τρεις ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με επιλογές που θα καθορίσουν τη ζωή τους.

Από τις 12 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.