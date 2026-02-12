Ουκρανός αθλητής αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς επειδή απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου

Ο Vladyslav Heraskevych αρνήθηκε να αφαιρέσει το κράνος που είχε τα πρόσωπα Ουκρανών αθλητών-θυμάτων του πολέμου, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ένας Ουκρανός αθλητής αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αφού αρνήθηκε να αφαιρέσει το κράνος του, το οποίο ήταν διακοσμημένο με φόρους τιμής στα θύματα της εισβολής της Ρωσίας. Ο αθλητής του skeleton, Vladyslav Heraskevych, δήλωσε ότι ήθελε να «τιμήσει» τους συναθλητές του που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο του 2022, με το προσαρμοσμένο κράνος του.

Το «κράνος της μνήμης» του περιείχε εικόνες της νεαρής αρσηβαρίστριας Alina Perehudova, του πυγμάχου Pavlo Ischenko, του παίκτη χόκεϊ Oleksiy Loginov, του ηθοποιού και αθλητή Ivan Kononenko, του δύτη και προπονητή Mykyta Kozubenko, του σκοπευτή Oleksiy Habarov και της χορεύτριας Daria Kurdel, μεταξύ άλλων.

Η ΔΟΕ τον απέκλεισε

Ωστόσο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απαγόρευσε πλέον στον 27χρονο να αγωνιστεί λόγω της άρνησής του να αφαιρέσει το συγεκριμένο κράνος. Μία ώρα πριν από τη συμμετοχή του στον αγώνα του ανδρικού skeleton σήμερα (12/2), ανακοινώθηκε ότι δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα.

Σε ανακοίνωση της ΔΟΕ εξηγείται: «Μετά από μία τελευταία ευκαιρία, ο οδηγός skeleton Vladyslav Heraskevych από την Ουκρανία δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τον αγώνα του στους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 σήμερα το πρωί. Η απόφαση ελήφθη μετά την άρνησή του να συμμορφωθεί με τις Οδηγίες της ΔΟΕ σχετικά με την έκφραση των αθλητών.

Λήφθηκε από την κριτική επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Bobsleigh και Skeleton, με βάση το γεγονός ότι το κράνος που είχε σκοπό να φορέσει δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς. Η ΔΟΕ αποφάσισε, με λύπη, να ανακαλέσει την διαπίστευσή του για τους Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Είχε λάβει προειδοποίηση

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ΔΟΕ είχε ανακοινώσει ότι απαγορεύεται στον αθλητή να φορά το κράνος, με τον Heraskevych να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο «μου ραγίζει την καρδιά». Στις 9 Φεβρουαρίου, ο Heraskevych έγραψε στο Instagram: «Η ΔΟΕ απαγορεύει τη χρήση του κράνους μου στις επίσημες προπονήσεις και στους αγώνες. Η αίθήση είναι ότι η ΔΟΕ προδίδει εκείνους τους αθλητές που ήταν μέρος του Ολυμπιακού κινήματος, μη επιτρέποντάς τους να τιμηθούν στον αθλητικό χώρο όπου αυτοί οι αθλητές δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναπατήσουν. Παρόλο που στο παρελθόν, η ΔΟΕ επέτρεπε τέτοιους φόρους τιμής, αυτή τη φορά αποφάσισαν να θέσουν ειδικούς κανόνες μόνο για την Ουκρανία».

Ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Mark Adams, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Μιλάνο-Κορτίνα ότι το κράνος παραβιάζει τον Κανόνα 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη. Ο κανόνας ορίζει ότι «κανενός είδους επίδειξη ή πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα δεν επιτρέπεται σε κανένα Ολυμπιακό χώρο, στάδιο ή άλλη περιοχή».

«Η ΔΟΕ κατανοεί πλήρως την επιθυμία των αθλητών να θυμούνται φίλους και συναδέλφους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη σύγκρουση, καθώς και σε πολλές άλλες δύσκολες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο», είπε ο Adams.

«Είναι θεμελιώδες να υπάρχουν ίσα δικαιώματα για όλους τους αθλητές. Οι αγώνες πρέπει να είναι ανεξάρτητοι όχι μόνο από πολιτικές και θρησκευτικές παρεμβάσεις, αλλά από κάθε είδους παρέμβαση, ώστε όλοι οι αθλητές να μπορούν να επικεντρωθούν στην απόδοσή τους.

Αυτό που είπαμε είναι ότι το κράνος παραβιάζει τις οδηγίες. Όμως, μετά τη συνάντηση, επαναλάβαμε και πάλι ότι σε αυτή την περίπτωση, θα κάνουμε εξαίρεση από τις οδηγίες και θα του επιτρέψουμε να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του αγώνα», πρόσθεσε.

