Αντιδράσεις κατοίκων στη Νέα Σμύρνη για νέο σκάψιμο δρόμου αμέσως μετά την ασφαλτόστρωση, με καταγγελίες για κακό συντονισμό έργων και άσκοπη επιβάρυνση δημοσίου χρήματος.

Έντονες διαμαρτυρίες καταγράφονται από κατοίκους στη Νέα Σμύρνη, μετά την απόφαση να ξεκινήσουν νέες εργασίες στην οδό Κυδωνιών, παρότι ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε πλήρως μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Η περιοχή, που μόλις απέκτησε καινούργιο οδόστρωμα, ετοιμάζεται ξανά να μετατραπεί σε εργοτάξιο, προκαλώντας εκνευρισμό και ερωτήματα για τον συντονισμό των παρεμβάσεων.

Καταγγελία κατοίκου για πλήρη ασυνεννοησία

Σύμφωνα με επιστολή-καταγγελία κατοίκου που δημοσιεύθηκε στο Notia.gr, η άσφαλτος τοποθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και, όπως προκύπτει από το σχετικό φωτογραφικό υλικό, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Παρά ταύτα, στις 11 Φεβρουαρίου τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές ανακοινώσεις που ενημερώνουν για έναρξη εργασιών την Πέμπτη 12/02, στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ. Αυτό συνεπάγεται νέο σκάψιμο στο πρόσφατα ανακατασκευασμένο οδόστρωμα.

Τα ερωτήματα προς τον δήμο και τους φορείς

Στην ίδια επιστολή τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες:

Γιατί δεν προηγήθηκαν τα έργα οπτικών ινών πριν από την ασφαλτόστρωση;

Πώς δικαιολογείται η επιβάρυνση με νέα παρέμβαση σε δρόμο που μόλις ολοκληρώθηκε;

Υπάρχει πρόβλεψη για τον καλύτερο συντονισμό των έργων υποδομής;

Οι κάτοικοι μιλούν για σπατάλη πόρων και για εικόνα προχειρότητας, με το γνώριμο μοντέλο «φτιάχνουμε και ξανασκάβουμε» να επανέρχεται ως χαρακτηριστικό πρόβλημα στα δημόσια έργα της.

