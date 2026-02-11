Νεοδύμιο: Ο «υπερμαγνήτης» των σπάνιων γαιών για τον οποίο διαφωνούν οι ΗΠΑ και η Κίνα (vid)

Το νεοδύμιο είναι κρίσιμο υλικό για πανίσχυρους μόνιμους μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα, τουρμπίνες και smartphones, με την Κίνα να κυριαρχεί στην επεξεργασία και τις ΗΠΑ να αναζητούν εναλλακτικές.

Το νεοδύμιο είναι ορυκτό στοιχείο του περιοδικού πίνακα και το υλικό που επιτρέπει την κατασκευή των ισχυρότερων μόνιμων μαγνητών στον κόσμο, οι οποίοι με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κινητήρων και μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών ή smartphones. Γι' αυτό η σημασία και η αξία του αυξάνονται, όπως και ο αριθμός των χωρών που το διεκδικούν.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για υλικό που χρησιμοποιείται σε παγκόσμιας κλίμακας προϊόντα, η Κίνα ελέγχει το 90% της ικανότητας επεξεργασίας που απαιτείται για να μετατραπεί η πρώτη ύλη σε αξιοποιήσιμα ορυκτά. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι, αν η Κίνα «κλείσει τη στρόφιγγα», το κόστος κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων κινητήρων θα αυξηθεί σημαντικά.

Δεν είναι σπάνιο, σπάνια είναι η επεξεργασία του

Στην πραγματικότητα, το ορυκτό δεν είναι τόσο σπάνιο. Αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι να διαθέτει μια χώρα τη δυνατότητα να διαχωρίζει και να εξευγενίζει το νεοδύμιο. «Οι σπάνιες γαίες δεν είναι σπάνιες. Βρίσκονται σε πολλές χώρες και σε διάφορες ηπείρους. Όμως αυτό που είναι σπάνιο είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζεται, επεξεργάζεται και καθαρίζεται το πέτρωμα», εξηγεί στο CNN ο Igor Hulak, συνεργάτης ενέργειας και πόρων της συμβουλευτικής Kearney.

Η διαδικασία για το νεοδύμιο είναι περίπλοκη. Απαιτείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για τη θέρμανση του ορυκτού. Στη συνέχεια, γίνεται χημική επεξεργασία, ενώ το τελικό αποτέλεσμα παράγει τοξικά απόβλητα, ορισμένα εκ των οποίων είναι ραδιενεργά. «Έτσι, ο υπόλοιπος κόσμος ουσιαστικά επέτρεψε στην Κίνα να αναπτύξει αυτή την υψηλή συγκέντρωση επεξεργαστικής ικανότητας», σημειώνει ο ειδικός.

Το ορυκτό καταλήγει τελικά να μετατρέπεται σε μαγνήτες, μια διαδικασία που επίσης πραγματοποιείται συχνά στην Κίνα. Η τιμή, η διαθεσιμότητα και η ζήτηση έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της αξίας του νεοδυμίου τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι κινήσεις των ΗΠΑ για να το εκμεταλλευτούν

Η εξάρτηση από το νεοδύμιο είναι τόσο μεγάλη, ώστε η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο επιχορήγηση 277 εκατομμυρίων δολαρίων και δάνεια έως 1,2 δισ. δολάρια προς την USA Rate Earth Inc., μεταλλευτική και βιομηχανική εταιρεία, για την ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού μετάλλων σπάνιων γαιών και μαγνητών.

