Μεγάλης κλίμακας υποθαλάσσια έρευνα στην Αλεξάνδρεια έφερε στο φως γιγάντιους λίθους που ανήκουν στην κεντρική πύλη του ιστορικού Φάρου.

Αρχαιολογική επιχείρηση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας της Αιγύπτου αποκάλυψε βασικά δομικά στοιχεία από τον θρυλικό Φάρο της Αλεξάνδρειας, προσφέροντας νέα δεδομένα για το πώς έμοιαζε πραγματικά το μνημείο. Οι ερευνητές εντόπισαν και ανέσυραν τμήματα που αποδίδονται στην κύρια είσοδό του, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της κατασκευής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ανατολικό Λιμάνι της πόλης και αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς υποβρύχιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Συνολικά ανακτήθηκαν 22 τεράστιοι λίθοι από γρανίτη και ασβεστόλιθο, με μεμονωμένα βάρη που φτάνουν έως και τους 80 τόνους.

Τα στοιχεία που ταυτοποιούν την κεντρική πύλη

Οι ειδικοί συνέδεσαν τα ευρήματα με την κεντρική είσοδο του Φάρου, καθώς ανάμεσα στα κομμάτια περιλαμβάνονται υπέρθυρα, πλευρικοί κατακόρυφοι λίθοι και δομικές πλάκες που αντιστοιχούν στο κατώφλι και στο δάπεδο. Η μορφολογία και η διακόσμησή τους βοήθησαν στην ταύτιση.

Η τεχνοτροπία των γλυπτών λεπτομερειών δείχνει συνδυασμό αιγυπτιακών και ελληνιστικών χαρακτηριστικών, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι το μνημείο είχε πιο σύνθετη αισθητική και αρχιτεκτονική δομή από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι μελετητές.

Το εύρημα-έκπληξη με τον αιγυπτιακό χαρακτήρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια άγνωστη έως τώρα δομή τύπου πυλώνα με πύλη αιγυπτιακού ρυθμού. Η παρουσία της στο ίδιο σύνολο με ελληνιστικά στοιχεία δείχνει αρχιτεκτονική σύνθεση διαφορετικών παραδόσεων μέσα στο ίδιο έργο.

Ερευνητικές ομάδες του Γαλλικού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας θα προχωρήσουν σε λεπτομερείς μετρήσεις και τρισδιάστατες σαρώσεις, ώστε να αποτυπωθούν οι τεχνικές κατασκευής και να διευκρινιστεί η τελική μορφή της εισόδου.

Ψηφιακή ανακατασκευή μέσω του προγράμματος Pharos

Τα νέα δεδομένα θα αξιοποιηθούν στο διεθνές πρόγραμμα Pharos, που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλήρες ψηφιακό μοντέλο του Φάρου της Αλεξάνδρειας. Στόχος είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εικονική ανακατασκευή.

Ο Φάρος χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. στη νησίδα Φάρος από τον Σώστρατο τον Κνίδιο και έφτανε περίπου τα 140 μέτρα ύψος. Θεωρούνταν από τα υψηλότερα ανθρώπινα έργα της εποχής, μετά τις μεγάλες πυραμίδες.

Πώς ήταν δομημένος ο Φάρος;

Η κατασκευή αποτελούνταν από τέσσερα βασικά επίπεδα: τετράγωνη βάση, ανώτερο τετράγωνο τμήμα, οκταγωνικό όροφο και κυκλική κορυφή με άγαλμα θεότητας, πιθανότατα του Ποσειδώνα ή του Απόλλωνα.

Στην κορυφή υπήρχε μεταλλικός ανακλαστήρας που ενίσχυε το ηλιακό φως την ημέρα, ενώ τη νύχτα άναβε φωτιά για την καθοδήγηση των πλοίων. Το μνημείο καταστράφηκε οριστικά από ισχυρούς σεισμούς τον 14ο αιώνα μ.Χ.

