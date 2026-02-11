Οι Sister κυκλοφορούν τον δεύτερο δίσκο τους

Το «Βlood» των Sister κυκλοφορεί από από τη Same Difference, με διανομή από την Inner Ear στις 13 Φεβρουαρίου.

Το «Βlood» είναι ο δεύτερος δίσκος του μουσικού σχήματος Sister. Περιέχει επτά κομμάτια και έχει συνολική διάρκεια πενήντα τρία λεπτά. Ηχογραφήθηκε στο Aux Studio και στο Electricity Sound Studio, στο κέντρο της Αθήνας, με μηχανικούς ήχου τον Κίμωνα Βλαχάκη (Aux) και τον Δημήτρη Σταϊκόπουλο (ESS). Η μίξη, η παραγωγή και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Coti K, ενώ ένα βασικό προσχέδιο της παραγωγής είχε αρχικά διαμορφωθεί από τον Κίμωνα Βλαχάκη. Το artwork της βινυλιακής έκδοσης έχει επιμεληθεί η Αντριάνα Τούντα.

Το «Βlood» δημιουργήθηκε αργόσυρτα, ανάμεσα στην Αθήνα και την Τύνιδα, και αποστάζει το χαρακτηριστικό instru/mental ύφος του σχήματος -όπως αυτό αποκρυσταλλώθηκε για πρώτη φορά στο ντεμπούτο «Untrue» (2018, Underflow Records)- σε συνθέσεις πιο κάθετες και ταυτόχρονα πιο διάτρητες.

Σε έναν δίσκο χωρίς λέξεις, στίχους και φωνή, η γλώσσα γεννιέται αλλού· ανάμεσα στις χειρονομίες και τους ελιγμούς των οργάνων, μέσα από τις σιωπές, από δύο ήχους που τρίβονται ο ένας πάνω στον άλλον, ξανά και ξανά. Τα υλικά του «Βlood» είναι παραδοσιακά, αλλά εν δυνάμει απρόβλεπτα· κρουστά, μπάσο και ηλεκτρική κιθάρα ενώνονται σε ένα μικρό σμήνος, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους, ενώ παράλληλα φιλοξενούν ορισμένες κρίσιμες ενορχηστρωτικές παρεμβάσεις από σαντούρι, πιάνο, σαξόφωνο, κλασική κιθάρα και ηλεκτρονικά σήματα.

Το «Βlood» απευθύνεται σε εκείνους που το χρειάζονται χωρίς να γνωρίζουν ότι το έχουν ανάγκη. Είναι ένας δίσκος που έχει προεπιλέξει το ακροατήριό του -όποιο μέγεθος κι αν έχει αυτό τελικά- μέσα από τον αθώο θυμό του και τη σκοτεινή χαρά του. Ευελπιστεί να λειτουργήσει ως ένα απρόβλεπτο προϊόν στα κατάλληλα χέρια (ή αυτιά) και, κυρίως, να προσφέρει τη μικρή, πλάγια βοήθειά του όταν αυτή χρειαστεί και χωρίς να γίνει απαραίτητα αντιληπτή. Το «Βlood» είναι μια μουσική που συμβαίνει, ένας δίσκος ηλεκτρισμένος και όχι ηλεκτρικός.

Κυκλοφορεί σε διπλό gatefold βινύλιο και ψηφιακά στις 13 Φεβρουαρίου από τη Same Difference, με διανομή από την Inner Ear.

Ποιοί είναι οι Sister

Oι Sister κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Untrue το 2018 από την Underflow Records, όντας ο δεύτερος τίτλος στον κατάλογο της εταιρείας. Tο 2026 κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος τους με τίτλο «Blood» από τη Same Difference Music.

Είναι πλέον μεγάλοι (ηλικιακά) για να μιλάνε με όρους μουσικών επιρροών, παρόλα αυτά συμφωνούν με ορισμένες αναλογίες που έχουν μοιραστεί μαζί τους φίλοι και ακροατές, αν όχι διότι φαίνονται πνευματικά –και όχι μουσικά– συγγενείς. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, υπάρχει ελάχιστος κοινός τόπος ανάμεσα στα ακούσματα/αναφορές των μελών του σχήματος και η όποια κινητήρια δύναμη πίσω από το σχηματισμό των κομματιών τους μάλλον πρέπει να αναζητηθεί σε άλλες, ασαφείς δυναμικές, οι οποίες δεν μπορούν να αναλυθούν σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας, τα όργανα που χρησιμοποιούν είναι τύμπανα, μπάσο και ηλεκτρική κιθάρα, πιθανώς γιατί νιώθουν ότι το format του power trio παραμένει ανεξάντλητο ακριβώς λόγω των περιορισμών του. Τέλος, η μουσική τους δεν διακρίνεται από την παρουσία μιας ανθρώπινης φωνής.

Οι παραγωγές τους υπογράφονται σταθερά από τον Coti K –από τον οποίο έχει ζητηθεί ρητά από τις πρώτες μέρες να λειτουργεί ως ένας άτυπος Μartin Ηannett που διαθέτει λευκή κάρτα όσον αφορά τις διακριτικές και άλλες φορές λιγότερο διακριτικές παρεμβάσεις του– ενώ στις συναυλίες τους μετατρέπονται σε ένα καθαρά πρωτογονικό ηλεκτρικό σχήμα που λατρεύει να παίζει δυνατά, νιώθοντας ολοκληρωμένο μέσα σε αυτή τη συχνοτική ευτυχία. Έχουν εμφανιστεί ως εναρκτήριο σχήμα σε συναυλίες των Zu, The thing, ανάμεσα σε άλλους, και έχουν οργανώσει τις δικές τους συναυλίες, αποζητώντας πάντοτε εμφανίσεις, και άρα εμπειρίες, σε χώρους που διαφεύγουν από το στερεοτυπικό (rock) venue.

