«Ο θάνατος του Kurt Cobain ήταν ανθρωποκτονία»: Νέα ιατροδικαστική έρευνα αμφισβητεί την εκδοχή της αυτοκτονίας

Μια νέα ιατροδικαστική έρευνα αμφισβητεί ότι ο θάνατος του Kurt Cobain των Nirvana προήλθε από αυτοκτονία.

Ο θάνατός του Kurt Cobain σόκαρε τους θαυμαστές του και προκάλεσε θλίψη στο μουσικό κόσμο, αλλά δεκαετίες αργότερα, οι τελευταίες στιγμές του αμφισβητούνται και βρίσκονται ξανά υπό ενδελεχή εξέταση.

Ο τραγουδιστής των Nirvana πέθανε στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα που αυτο-προκάλεσε με καραμπίνα, στο σπίτι του στο Σιάτλ. Την εποχή εκείνη, ο ιατροδικαστής της κομητείας King είχε χαρακτηρίσει τον θάνατό του ως αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11 20-gauge.

Η νέα ιατροδικαστική έρευνα που ανατρέπει τα δεδομένα

Τώρα, μια ανεπίσημη ομάδα ιδιωτών ιατροδικαστών εξέτασε ξανά τα υλικά από τη νεκροψία και τον τόπο που βρέθηκε νεκρός ο Cobain, με τη συμμετοχή του Brian Burnett, ειδικού που είχε εργαστεί σε υποθέσεις που αφορούσαν υπερβολική δόση ακολουθούμενης από τραύμα που προήλθε μετά από πυροβολισμό.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, που συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στη Daily Mail ότι, μετά από μόλις τρεις ημέρες εξέτασης των στοιχείων, ο Burnett είπε: «Αυτή είναι ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό». Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε μετά από λεπτομερή ανάλυση των ευρημάτων της νεκροψίας, τα οποία αποκάλυψαν σημάδια ασυμβίβαστα με θάνατο από άμεσο πυροβολισμό.

Η έρευνα παρουσίασε δέκα σημεία που υποδεικνύουν ότι ο Cobain πιθανόν ήρθε αντιμέτωπος με έναν ή περισσότερους δράστες, οι οποίοι τον ανάγκασαν σε υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον ακινητοποιήσουν, προτού κάποιος από αυτούς τον πυροβολήσει στο κεφάλι, τοποθετήσει το όπλο στα χέρια του και αφήσει μια πλαστή επιστολή αυτοκτονίας.

«Υπάρχουν πράγματα στη νεκροψία που λένε... περίμενε, αυτό το άτομο δεν πέθανε τόσο γρήγορα από πυροβολισμό», είπε η Wilkins, αναφερόμενη σε βλάβες οργάνων που σχετίζονται με έλλειψη οξυγόνου. «Η νέκρωση του εγκεφάλου και του ήπατος συμβαίνει σε υπερβολική δόση, όχι σε θάνατο από καραμπίνα».

Οι αντιθέσεις σε μια υπόθεση που δεν θα ξανά ανοίξει

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σιάτλ δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξουν την υπόθεση. «Ο ντετέκτιβ μας κατέληξε ότι πέθανε από αυτοκτονία, και αυτή παραμένει η θέση του τμήματος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Daily Mail εξέτασε τη νεκροψία του Cobain, η οποία περιέγραφε πώς βρέθηκε το σώμα του στο πάτωμα του θερμοκηπίου πάνω από το γκαράζ του. «Η εξέταση των διάφορων εγγράφων στην αριστερή μπροστινή τσέπη (του τζιν του Cobain) αποκαλύπτει μια απόδειξη με μαύρο μελάνι, που αναφέρει "Remington 20 gauge 2-3/4 shells ή κοντύτερο setup light shot 10888925"», αναφέρεται στη νεκροψία της 20ής Ιουνίου 1994.

Η Wilkins είπε: «Μου φαίνεται σαν κάποιος να σκηνοθέτησε μια ταινία και ήθελε να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι ήταν αυτοκτονία. Η απόδειξη για το όπλο είναι στην τσέπη του. Η απόδειξη για τις σφαίρες είναι στην τσέπη του. Οι σφαίρες είναι στοιχισμένες στα πόδια του».

Η νέα ιατροδικαστική έκθεση σημείωσε ότι τα μανίκια του Cobain ήταν ανασηκωμένα και το κιτ ηρωίνης βρέθηκε μερικά μέτρα μακριά, περιέχοντας καπακωμένες σύριγγες, βαμβάκια και κομμάτια μαύρης ηρωίνης περίπου ίδιου μεγέθους. «Πρέπει να πιστέψουμε ότι κάλυψε τις βελόνες και τα έβαλε όλα στη θέση τους αφού έκανε τρεις ενέσεις, επειδή αυτό κάνει κάποιος ενώ πεθαίνει», είπε η Wilkins. «Οι αυτοκτονίες είναι ακατάστατες και αυτή ήταν μια πολύ καθαρή σκηνή».

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Cobain είχε κάνει ένεση, που περιείχε ποσότητα δέκα φορές περισσότερη δόση από τη φυσιολογική δόση. Η νεκροψία του Cobain έδειξε υγρά στους πνεύμονες, αιμορραγία στα μάτια και βλάβες στον εγκέφαλο και το ήπαρ. Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ασυνήθιστα για γρήγορο θάνατο από πυροβολισμό, αλλά κοινά σε θανάτους από υπερβολική δόση ηρωίνης, που προκαλεί αργή αναπνοή και χαμηλή ροή αίματος.

Η αιμορραγία στα μάτια και οι βλάβες στα όργανα υποδεικνύουν ότι το σώμα του μπορεί να είχε στερηθεί οξυγόνο, κάτι που πιθανότατα δεν συνέβη μόνο από τον πυροβολισμό, κατέληξε η ομάδα.

Τα εύλογα ερωτήματα

Η Wilkins υποστήριξε ότι ο Cobain μπορεί να είχε ακινητοποιηθεί πριν τον θανατηφόρο πυροβολισμό. «Πεθαίνει από υπερβολική δόση και έτσι μόλις αναπνέει, το αίμα του δεν κυκλοφορεί πολύ», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος και το ήπαρ δεν λαμβάνουν οξυγόνο και έτσι επέρχεται ο θάνατος». Πρόσθεσε ότι το μέγεθος και η λειτουργία του όπλου καθιστούσαν απίθανο ο Cobain, ο οποίος βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση να ήταν σε θέση να το χειριστεί.

«Αν κοιτάξεις τις φωτογραφίες του τόπου εγκλήματος, βλέπεις πόσο μεγάλο είναι το όπλο», είπε. «Φανταστείτε ότι είναι σε κώμα και πεθαίνει. Επίσης, ο τρόπος που θα έπρεπε να το κρατήσει... είναι έξι κιλά».

Η θέση των χεριών του Cobain και η έλλειψη πιτσιλιών αίματος προκάλεσαν περαιτέρω ερωτήματα. Το αριστερό του χέρι ήταν σφιχτά τυλιγμένο γύρω από το στόμιο της κάννης, ενώ η σφαίρα βρέθηκε πάνω σε στοίβα ρούχων αντίθετα από την αναμενόμενη κατεύθυνση εκτίναξης. «Πεθαίνει από υπερβολική δόση. Είναι σε κώμα και κρατάει το όπλο για να φτάσει τη σκανδάλη στο στόμα του. Είναι τρελό», είπε η Wilkins.

Η ομάδα μετά από αναπαράσταση διαπίστωσε: «Αν το χέρι σου είναι στο μπροστινό μέρος της κάννης, όπως αναφέρεται στην αναφορά της SPD, το όπλο δεν θα εκτινάξει τη σφαίρα», είπε η Wilkins. «Οπότε όχι μόνο η σφαίρα είναι εκεί που δεν θα έπρεπε, αλλά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει σφαίρα καραμπίνας». Επισημαίνει επίσης, ότι το αριστερό χέρι του Cobain ήταν ασυνήθιστα καθαρό. «Αν κοιτάξεις φωτογραφίες αυτοκτονιών με καραμπίνα, είναι φρικτές. Δεν υπάρχει κανένα συμβάν όπου αυτό το χέρι να μην είναι γεμάτο αίμα».

Το αίμα και η επιστολή

Σύμφωνα με την έκθεση, το σενάριο της ανθρωποκτονίας είναι ότι το αριστερό χέρι του Cobain τοποθετήθηκε πάνω στο όπλο μετά θάνατον, εξηγώντας το σημάδι που έμοιαζε με αποτύπωμα στον αντίχειρα. Η Wilkins αναφέρθηκε επίσης σε μοτίβα αίματος που υποδηλώνουν ότι το σώμα μπορεί να είχε μετακινηθεί.

«Υπάρχει αίμα και στο κάτω μέρος του πουκαμίσου του», είπε. «Ο μόνος τρόπος να μπει το αίμα στο πουκάμισο είναι αν ο Kurt σηκώθηκε και το κεφάλι του ήταν προς τα κάτω. Δεν υπάρχει αίμα στα χέρια του. Δεν υπάρχει αίμα στο υπόλοιπο πουκάμισο, αλλά υπάρχει μεγάλος λεκές στο κάτω μέρος».

Η φερόμενη επιστολή αυτοκτονίας επίσης εξετάστηκε. «Το πάνω μέρος της επιστολής γράφτηκε από τον Kurt», είπε η Wilkins. «Δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτοκτονία. Βασικά μιλάει για την απόφασή του να φύγει από το συγκρότημα», τόνισε και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια υπάρχουν τέσσερις γραμμές στο κάτω μέρος. Αν κοιτάξεις την επιστολή, οι τελευταίες τέσσερις γραμμές γράφτηκαν διαφορετικά… το κείμενο είναι λίγο διαφορετικό. Είναι μεγαλύτερο, πιο ατημέλητο».

Η Wilkins τέλος τόνισε, ότι η ομάδα δεν ζητά συλλήψεις αλλά διαφάνεια και επανεξέταση των στοιχείων.

