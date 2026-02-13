H Sony Interactive Entertainment αποκαλύπτει το God of War Sons of Sparta – Διαθέσιμο σήμερα!

Το νέο 2D action platformer God of War από τη Santa Monica Studio των PlayStation Studios και τη Mega Cat Studios στέλνει τους παίκτες πίσω στην αρχαία Ελλάδα σε μία νέο ιστορία στα νεαρά χρόνια του Κράτου.

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε σήμερα το God of War Sons of Sparta, ένα 2D παιχνίδι δράσης και περιπέτειας γεμάτο με πλούσιους, σχεδιασμένους στο χέρι pixel art χαρακτήρες και περιβάλλοντα. Ανεπτυγμένο από το Mega Cat Studios σε συνεργασία με το Santa Monica Studio των PlayStation Studios, το Sons of Sparta μεταφέρει τη σειρά σε ένα εντελώς νέο είδος. Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 20ή επέτειο του God of War, οι φίλοι του franchise είχαν μια ακόμη έκπληξη να τους περιμένει, καθώς η αναμονή για το παιχνίδι δεν θα είναι καθόλου μεγάλη, με το παιχνίδι να είναι ήδη διαθέσιμο στο PlayStation 5 ταυτόχρονα μαζί με την αποκάλυψή του.

Οι παίκτες επιστρέφουν στις ελληνικές ρίζες της σειράς σε μια εντελώς νέα ιστορία που γράφτηκε από την ομάδα σεναριογράφων που έφερε στους παίκτες τα God of War (2018), God of War Ragnarök και God of War Ragnarök: Valhalla. Η ιστορία διαδραματίζεται ενώ ο Κράτος υποβάλλεται στη σκληρή εκπαίδευση που υπομένουν οι Σπαρτιάτες δόκιμοι στην Αγωγή και ακολουθεί τον Κράτο και τον αδελφό του Δείμο καθώς ταξιδεύουν μακριά από την πατρίδα τους. Καθώς περιπλανιούνται στην όμορφη αλλά επικίνδυνη περιοχή της Λακωνίας, πέρα από τα τείχη της Σπάρτης, αντιμετωπίζουν αμείλικτες απειλές που δοκιμάζουν τα όρια της εκπαίδευσής τους. Στην πορεία, τα αδέλφια αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν την πραγματική έννοια του χρέους, της τιμής και της αδελφοσύνης.

Το Sons of Sparta είναι υπερήφανο να καλωσορίσει ξανά δύο ηθοποιούς που επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως Κράτος στην ελληνική ιστορία της σειράς Ο TC Carson επιστρέφει ως η ενήλικη εκδοχή του Κράτου που λειτουργεί ως αφηγητής της ιστορίας, ενώ ο Antony Del Rio υποδύεται τον νεότερο Κράτο, όπως έκανε και στο God of War: Ghost of Sparta.

Ανεπτυγμένο σε συνεργασία με τη Mega Cat Studios, το Sons of Sparta παίρνει τα βασικά στοιχεία του God of War και τα μεταφέρει όπως ποτέ άλλοτε σε ένα ρετρό-εμπνευσμένο 2D παιχνίδι δράσης και περιπέτειας Τα εντυπωσιακά περιβάλλοντα υψηλής ευκρίνειας pixel art θα μεταφέρουν τους παίκτες σε ένα ταξίδι σε διάφορες τοποθεσίες που ζωντανεύουν την πατρίδα του Κράτου με απίστευτη λεπτομέρεια. Το Sons of Sparta περιλαμβάνει τόσο νέα πλάσματα που δεν έχουμε ξαναδεί από την ελληνική μυθολογία, όσο εμβληματικά πλάσματα που επιστρέφουν από την αρχική τριλογία - όλα πιστά αποδομένα σε 2D και animation.

Στο Sons of Sparta, οι παίκτες θα βιώσουν τις χαρακτηριστικές έντονες μάχες του God of War σε ένα εντελώς νέο είδος. Προσαρμόστε τα όπλα, μάθετε νέες δεξιότητες και αξιοποιήστε τα Δώρα του Ολύμπου, ισχυρά θεϊκά αντικείμενα, για να εξοντώσετε τους εχθρούς με βίαια τελειωτικά χτυπήματα.

Η επιστροφή των αγαπημένων στοιχείων των φίλων της σειράς δεν περιορίζεται μόνο στους ηθοποιούς που δανείζουν τις φωνές τους ή στα πλάσματα, καθώς ο Bear McCreary επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική του Sons of Sparta με ένα απίστευτο soundtrack που συνδυάζει τη ρετρό αισθητική με το χαρακτηριστικό ορχηστρικό και χορωδιακό στυλ του God of War.

