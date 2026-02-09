Πώς ένας σεισμός ενεργοποιεί υπόγεια μικρόβια: Νέα δεδομένα για τη ζωή κάτω από την επιφάνεια της Γης

Μελέτη στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone δείχνει ότι τα σεισμικά σμήνη ενισχύουν την υποεπιφανειακή μικροβιακή ζωή, ανοίγοντας δρόμους για κατανόηση της ζωής σε άλλους πλανήτες.

Μικρά αλλά εντυπωσιακά οικοσυστήματα μικροβίων ζωντανεύουν κάτω από το έδαφος όταν οι σεισμοί αναταράσσουν τα πετρώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Η έρευνα δείχνει ότι οι σεισμικές δονήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους βράχους, αλλά και τους υπόγειους οργανισμούς, πολλαπλασιάζοντας προσωρινά τους πληθυσμούς τους.

Έως και το 30% της ζωής στον πλανήτη ζει κάτω από την επιφάνεια, χωρίς ποτέ να εκτεθεί στο φως του ήλιου. Αυτά τα μικρόβια εξασφαλίζουν ενέργεια καταναλώνοντας υδρογόνο που παράγεται μέσω χημικών αντιδράσεων μεταξύ νερού και πετρωμάτων. Όταν οι σεισμοί σπάνε τα πετρώματα και ανοίγουν νέες επιφάνειες, αυξάνεται η παραγωγή υδρογόνου και δημιουργούνται νέες διαδρομές για το νερό, ενισχύοντας τη μικροβιακή δραστηριότητα.

Για να παρατηρήσουν αυτό το φαινόμενο, οι ερευνητές τρύπησαν σε βάθος περίπου 100 μέτρων και πραγματοποίησαν επανειλημμένες δειγματοληψίες σε διάστημα επτά μηνών. Κατά τη διάρκεια ενός σπάνιου σμήνους 2.182 σεισμών, καταγράφηκε αύξηση της υποεπιφανειακής ζωής κατά 6,5 φορές πριν επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα μετά την υποχώρηση των δονήσεων. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν και τα επίπεδα υδρογόνου, ενώ παρατηρήθηκαν αλλαγές στη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων.

«Όλα τα στοιχεία ταιριάζουν τέλεια», σχολιάζει ο Έρικ Μπόιντ, γεωμικροβιολόγος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μοντάνα και επικεφαλής της μελέτης. «Η αύξηση των μικροβίων συνδέεται άμεσα με την σεισμική δραστηριότητα».

Τι συμβαίνει σε άλλους πλανήτες

Η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της υποεπιφανειακής ζωής και μπορεί να καθοδηγήσει μελλοντικές αναζητήσεις ζωής σε άλλους πλανήτες όπου σεισμικά ενεργές περιοχές μπορεί να ευνοούν τη βιολογική δραστηριότητα. Όπως σημειώνει ο Steven D’Hondt από το Πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ, η έρευνα παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την υποεπιφανειακή ζωή σε δυναμικά γεωλογικά περιβάλλοντα.

Ωστόσο, ειδικοί όπως η αστροβιολόγος, Caroline Freissinet, επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των συμπερασμάτων αυτών σε πλανήτες όπως ο Άρης είναι περιορισμένη, λόγω των ακραίων και ξηρών υπόγειων συνθηκών.

Οι ερευνητές του Yellowstone σχεδιάζουν τώρα την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου δειγματολήπτη που θα ενεργοποιείται από σεισμούς, ώστε να καταγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αλλαγές στην υπόγεια μικροβιακή ζωή. Όπως λέει ο Μπόιντ, «κανείς δεν είχε επιχειρήσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Eίναι ένα δύσκολο αλλά ουσιαστικό έργο».

