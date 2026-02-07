Τρεις Αμερικανοί εγκλωβίστηκαν κάτω από τον πάγο στη Νέα Υόρκη: Το βίντεο της διάσωσης «κόβει» την ανάσα

Τρεις άνδρες στις ΗΠΑ διασώθηκαν από την NYPD αφού έπεσαν και εγκλωβίστηκαν μέσα σε πάγο στη Νέα Υόρκη.

Δραματικά πλάνα της NYPD κατέγραψαν τη διάσωση τριών ανδρών στις ΗΠΑ, που έπεσαν μέσα από τον πάγο που καλύπτει τον κόλπο Jamaica Bay στο Queens το απόγευμα της Παρασκευής (6/2).

Πρόκειται για τρεις νεαρούς, όλοι 22 ετών, οι οποίοι πάλευαν στο νερό αφού κατέρρευσαν μέσα από τον πάγο στο Far Rockaway, όπως ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές.

Η NYPD και η FDNY ανταποκρίθηκαν άμεσα στο τηλεφώνημα στο 911 που έλαβαν για τους εγκλωβισμένους άνδρες και η μονάδα καταδύσεων της αστυνομίας ανέλαβε δράση.

Οι διασώστες που διέσχισαν τα παγωμένα νερά, βοήθησαν τους τρεις νεαρούς να βγουν και στη συνέχεια τους παρέδωσαν με ασφάλεια σε μια ομάδα της αεροπορίας που κατέβαινε από ελικόπτερο, σύμφωνα με τα ανατριχιαστικά πλάνα που μοιράστηκε η NYPD.

Δύο από τους άνδρες μεταφέρθηκαν στο Mount Sinai Nassau Hospital και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ο τρίτος μεταφέρθηκε στο St. John’s Episcopal Hospital, επίσης σε σταθερή κατάσταση.

Τα νερά του κόλπου Jamaica Bay είχαν θερμοκρασία περίπου 2 βαθμοί Κελσίου το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με το Tideschart. Ήταν κοντά στη χαμηλή παλίρροια όταν η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης.

