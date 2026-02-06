Σκρόλαρε σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου και πέτυχε τον ίδιο και την κοπέλα του (vid)

Ένα εκτεταμένο δίκτυο κρυφών καμερών σε δωμάτια ξενοδοχείων στην Κίνα καταγράφει ανυποψίαστους επισκέπτες και διακινεί το υλικό ως πορνογραφικό περιεχόμενο, παρά την αυστηρή απαγόρευση της πορνογραφίας στη χώρα.

Το 2023, ο Έρικ (ψευδώνυμο) περιηγούνταν σε κανάλι κοινωνικού δικτύου όπου συνήθιζε να βλέπει πορνογραφικό υλικό, όταν αναγνώρισε σε ένα βίντεο τον εαυτό του και τη σύντροφό του. Το ζευγάρι είχε διανυκτερεύσει τρεις εβδομάδες νωρίτερα σε ξενοδοχείο στη Σενζέν της Κίνας, χωρίς να γνωρίζει ότι υπήρχε κρυφή κάμερα στο δωμάτιο.

Οι προσωπικές τους στιγμές είχαν καταγραφεί και διανεμηθεί σε χιλιάδες χρήστες. Ο ίδιος, που παρακολουθούσε τέτοιο περιεχόμενο από την εφηβεία του επειδή το θεωρούσε «αυθεντικό», βρέθηκε ξαφνικά από θεατής στη θέση του θύματος.

Διαχρονικό φαινόμενο, αυξανόμενη ανησυχία

Το λεγόμενο spy-cam porn κυκλοφορεί στην Κίνα τουλάχιστον εδώ και μία δεκαετία, αν και η παραγωγή και διανομή πορνογραφίας είναι παράνομη. Τα τελευταία χρόνια το θέμα απασχολεί όλο και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες, κυρίως γυναίκες, να ανταλλάσσουν συμβουλές για τον εντοπισμό καμερών μεγέθους ακόμη και μικρότερου από γόμα μολυβιού.

Ορισμένοι ταξιδιώτες καταφεύγουν ακόμη και σε ακραίες λύσεις, όπως η τοποθέτηση σκηνής μέσα στο δωμάτιο, για να μειώσουν τον κίνδυνο καταγραφής. Τον Απρίλιο του 2025 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κρατικοί κανονισμοί που υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους για κρυφές κάμερες. Ωστόσο, η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί.

Έρευνα του BBC World Service εντόπισε χιλιάδες πρόσφατα βίντεο από κρυφές κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείων, τα οποία πωλούνται ως πορνογραφικό υλικό σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Δίκτυα livestream και συνδρομητική πρόσβαση

Μεγάλο μέρος της διακίνησης γίνεται μέσω Telegram, το οποίο, αν και απαγορευμένο στην Κίνα, χρησιμοποιείται συχνά για παράνομες δραστηριότητες. Σε διάστημα 18 μηνών εντοπίστηκαν έξι διαφορετικές ιστοσελίδες και εφαρμογές που προωθούνταν εκεί, με ισχυρισμούς για περισσότερες από 180 ενεργές κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείων, ορισμένες με ζωντανή μετάδοση.

Δημοσιογραφική παρακολούθηση μιας τέτοιας ιστοσελίδας επί επτά μήνες κατέγραψε υλικό από 54 διαφορετικές κάμερες, με περίπου τις μισές να λειτουργούν ταυτόχρονα, κάτι που μεταφράζεται σε πιθανή καταγραφή χιλιάδων επισκεπτών χωρίς γνώση ή συναίνεση. Η πρόσβαση προσφερόταν με μηνιαία συνδρομή, ενώ υπήρχαν και αρχεία με χιλιάδες αποθηκευμένα βίντεο πολλών ετών.

Εντοπισμός κάμερας σε μονάδα εξαερισμού

Σε μία περίπτωση, ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν συγκεκριμένη κρυφή κάμερα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην πόλη Τζενγκζού. Ήταν κρυμμένη σε μονάδα εξαερισμού, με τον φακό στραμμένο προς το κρεβάτι και συνδεδεμένη με την ηλεκτρική παροχή του κτιρίου.

Οι συνδρομητές τέτοιων καναλιών σχολιάζουν ζωντανά όσα βλέπουν, αξιολογώντας την εμφάνιση και τη συμπεριφορά των ανυποψίαστων επισκεπτών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρή παραβίαση ιδιωτικότητας και εκμετάλλευση χωρίς συναίνεση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ