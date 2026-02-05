Σαουδική Αραβία: «Παγώνει» το Mukaab, το ψηλότερο κτίριο του μέλλοντος

Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει το φιλόδοξο έργο Mukaab στο Ριάντ λόγω χρηματοδοτικών και τεχνικών προβλημάτων, αναθεωρώντας επί της ουσίας το Vision 2030.

Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε την κατασκευή ενός από τα πιο φιλόδοξα αρχιτεκτονικά έργα παγκοσμίως, του γιγαντιαίου ουρανοξύστη Mukaab, στο κέντρο του Ριάντ. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος, η απόφαση ελήφθη λόγω σοβαρών χρηματοδοτικών πιέσεων αλλά και αυξανόμενων αμφιβολιών για τη βιωσιμότητα και την τεχνική υλοποίηση του έργου.

Το Mukaab αποτελούσε κομβικό κομμάτι του Vision 2030, του εθνικού σχεδίου της Σαουδικής Αραβίας για τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας της μέσα από επενδύσεις σε φουτουριστικές υποδομές, τουρισμό και πολιτισμό. Ωστόσο, οι προτεραιότητες φαίνεται να αλλάζουν.

Ανακατανομή πόρων και νέες προτεραιότητες

Η κυβέρνηση επιλέγει πλέον να κατευθύνει σημαντικούς πόρους σε άλλα μεγάλης κλίμακας projects, όπως οι υποδομές για την Παγκόσμια Έκθεση Expo 2030, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034, η πολιτιστική και μικτής χρήσης ανάπτυξη στη Ντιγιά, προϋπολογισμού 60 δισ. δολαρίων, καθώς και το τουριστικό μεγα-έργο στην Κιντία.

Ένα έργο χωρίς προηγούμενο

Το Mukaab είχε σχεδιαστεί ως ένας μεταλλικός κύβος διαστάσεων 400 x 400 μέτρων, που θα φιλοξενούσε έναν εντυπωσιακό θόλο εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη οθόνη τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο επισκέπτης θα είχε θέα στο εσωτερικό του από ένα ζιγκουράτ ύψους άνω των 300 μέτρων, σε μια εμπειρία που –σύμφωνα με τους δημιουργούς– δεν θα είχε προηγούμενο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του έργου, Michael Dyke, είχε παραδεχθεί σε συνέδριο στο Ριάντ τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η υλοποίηση του Mukaab συνοδευόταν από πρωτόγνωρες τεχνικές προκλήσεις. «Όταν μπαίνεις στο Mukaab, μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο», είχε δηλώσει, προσθέτοντας πως «η προσπάθεια να λύσεις κάτι που δεν υπάρχει ακόμη, είναι από μόνη της εξαιρετικά δύσκολη».

Αβεβαιότητα για το μέλλον

Προς το παρόν, το μέλλον του έργου παραμένει ασαφές. Εκπρόσωποι του κρατικού επενδυτικού ταμείου PIF, της κυβέρνησης και της αναπτυξιακής εταιρείας Murabba δεν απάντησαν επισήμως σε ερωτήσεις που τους έχουν τεθεί κατά καιρούς.

Η αναστολή του Mukaab εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιβράδυνση ορισμένων μεγάλων κατασκευών στη χώρα. Ο υπουργός Οικονομίας, Φαϊζάλ αλ-Ιμπραήμ, δήλωσε πρόσφατα στο Reuters ότι η κυβέρνηση επανεξετάζει καποια έργα: «Είμαστε απολύτως διαφανείς. Δεν φοβόμαστε να πούμε ότι χρειάστηκε να αλλάξουμε, να καθυστερήσουμε ή να αναπροσανατολίσουμε ένα project», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, καθυστερήσεις έχουν καταγραφεί και στο μεγα-έργο NEOM, το οποίο περιλαμβάνει και τη διοργάνωση των Χειμερινών Ασιατικών Αγώνων του 2029 στην περιοχή Τρόιενα.

