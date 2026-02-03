Μάικλ Τζάκσον: Από τα παιδικά χρόνια μέχρι την παγκόσμια φήμη: Η βιογραφία του έχει πλέον trailer

Με τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, σε έναν ομολογουμένως δύσκολο ρόλο.

Θα τη δουν όλοι; Σίγουρα. Θα διχάσει; Και πάλι σίγουρα. Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, που αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει το 2025, αλλά τελικά η πρεμιέρα προγραμματίστηκε για τον φετινό Απρίλιο, είναι δεδομένο πως θα συζητηθεί έντονα. Όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη ταινία που επικεντρώνεται στον θρυλικό καλλιτέχνη και τη ζωή του, αλλά και γιατί είναι πιθανό να παρουσιάσει ωραιοποιημένες κάποιες πτυχές της ζωής του.

Το σίγουρο είναι πως το "Michael" είναι το μεγάλο στοίχημα της Lionsgate, αν και αναμένεται να σπάσει ταμεία. Μόνο το trailer έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Το σενάριο για την ιστορία του βασιλιά της ποπ και την πορεία του στη μουσική βιομηχανία υπογράφει ο Τζον Λόγκαν και τη σκηνοθεσία ο Αντουάν Φουκουά, ενώ τον θρυλικό καλλιτέχνη υποδύεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον. Ο οποίος έχει καταπληκτική ομοιότητα με τον Μάικλ Τζάκσον.

