YouTuber μπήκε κρυφά στο νησί του Έπσταϊν: Τώρα βλέπει μαύρα... βανάκια έξω από το σπίτι του

Ένα viral βίντεο έφερε ξανά στο φως το διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ένας δημιουργός περιεχομένου κατάφερε αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατο: να φτάσει στο διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, να το καταγράψει σε βίντεο και να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του στο YouTube. Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς συνέπειες.

Ο YouTuber Νίκο Γκριγκ ταξίδεψε στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και, ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε να προσεγγίσει το Little Saint James, το νησί που έχει ταυτιστεί με τις πιο σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης Epstein. Το βίντεο ανέβηκε στο κανάλι του τον Ιανουάριο και μέσα σε τρεις ημέρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές.

Το νησί που κανείς δεν πλησιάζει

Το Little Saint James είναι γνωστό παγκοσμίως ως το σημείο όπου φέρονται να έλαβαν χώρα παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τον Έπσταϊν. Μετά τον θάνατό του, το νησί άλλαξε χέρια, περνώντας στην ιδιοκτησία δισεκατομμυριούχου επενδυτή, με σχέδια αξιοποίησης που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως.

Στο βίντεο, ο Γκριγκ δείχνει ότι το νησί δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Από τη θάλασσα διακρίνονται εργασίες και κινήσεις ανθρώπων, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είδε άτομα σε οχήματα γκολφ να τον βιντεοσκοπούν, την ώρα που κινούνταν με jet ski γύρω από την ακτή.

Τελικά, κατάφερε να πατήσει μόνο στην παραλία, χωρίς να προχωρήσει στο εσωτερικό του νησιού, καθώς τραυματίστηκε πατώντας πάνω σε αχινούς. Αντιηρωικό, αν μη τι άλλο...

Φόβος, συγγνώμη και «μαύρα SUV»

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, ο YouTuber υποστήριξε ότι άρχισε να φοβάται για την ασφάλειά του. Σε ανάρτησή του στο TikTok ανέφερε πως μαύρα SUV περίμεναν έξω από το σπίτι του, κάτι που τον οδήγησε να ανεβάσει βίντεο συγγνώμης.

«Αν ενόχλησα οποιονδήποτε, ζητώ συγγνώμη. Θέλω όλο αυτό να τελειώσει», είπε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που, όπως ισχυρίζεται, τον παρακολουθούν.

Το βάρος μιας σκοτεινής υπόθεσης

Το νησί είχε ερευνηθεί από τις αμερικανικές αρχές μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί στη δημοσιότητα χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση. Παρά τις αποκαλύψεις, το Little Saint James παραμένει σύμβολο μιας ιστορίας που συνεχίζει να προκαλεί σοκ και ερωτήματα.

