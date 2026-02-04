«Καίγομαι, ανεβαίνει προς τα επάνω»: Οι δραματικές τελευταίες στιγμές του Γιώργου Λυγγερίδη αποτυπώθηκαν στο δικαστήριο

Οι περιγραφές στο δικαστήριο για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Λυγγερίδη προκάλεσαν έντονη φόρτιση, με τον επικεφαλής της διμοιρίας να μιλά για ανθρωποκτόνα πρόθεση.

Νέο βίντεο που καταγράφει τις πρώτες στιγμές από την έναρξη των επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη προσκόμισαν οι δικηγόροι της οικογένειας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η επίθεση με φωτοβολίδες που δέχεται η διμοιρία των ΜΑΤ, στην οποία βρισκόταν και ο 30χρονος αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα.

Η κατάθεση του επικεφαλής της διμοιρίας στο δικαστήριο

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο επικεφαλής της διμοιρίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δράστες ενήργησαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Οι δράστες έκαναν διαρκή ανεφοδιασμό. Έφερναν προμήθειες από το γήπεδο, επιτίθεντο και ανεφοδιάζονταν συνεχώς. Αναζήτησαν τη διμοιρία για να επιτεθούν. Είχαν σκοπό να χτυπήσουν τα ΜΑΤ. Οι βόμβες που έπεφταν ήταν σε διψήφιο αριθμό, τόσο μολότοφ όσο και φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο η ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο. Δεχτήκαμε και φωτοβολίδες τύπου στυλό, οι οποίες κατατάσσονται επίσης στις ναυτικές. Πρόκειται για κανονικά πυρομαχικά, ικανά να προκαλέσουν θανάσιμα τραύματα», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή του τραυματισμού.

«Η φωτοβολίδα είχε καρφωθεί στον αριστερό μηρό του. Εκλιπαρούσε να την αφαιρέσουμε. Όταν εκτονώθηκε το υλικό, η καύση έφτανε μέχρι τον λαιμό. Έλεγε “καίγομαι, ανεβαίνει προς τα επάνω”. Το αίμα ανάβλυζε, είχαν καεί τα σωθικά του. Ενώ δεχόμασταν επιθέσεις τόσο κατά μέτωπο όσο και από τα πλάγια, δέχτηκε και τρεις μολότοφ. Η μία τον βρήκε στο δεξί πόδι και τον εκτίναξε στον αέρα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν ο Γιώργος Λυγγερίδης είχε πέσει στο έδαφος.

Ο μάρτυρας δέχθηκε έντονες ερωτήσεις από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι επισήμαναν ότι στις αρχικές καταθέσεις του δεν είχε αναφερθεί σε ευθείες βολές.

«Αυτό που έζησα είναι μοναδικό και δύσκολο να περιγραφεί. Η ψυχολογική φόρτιση ήταν τεράστια. Αναζητάτε την αλήθεια και σας τη λέω. Δεν έχω κάτι άλλο να χάσω. Σε δεύτερο χρόνο κατέθεσα πιο νηφάλιος και έδωσα περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν μου επιτρέπεται να καταθέσω συμπληρωματικά; Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των λεγομένων μου. Αν θυμηθώ κάτι ακόμη, θα το καταθέσω. Αυτό που έζησα εγώ είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

