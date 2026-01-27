Το ανατριχιαστικό μήνυμα που ακούστηκε πριν την συντριβή αεροπλάνου στις ΗΠΑ

Σοκαριστικό μήνυμα ακούστηκε από το πιλοτήριο του αεροσκάφους που συνετρίβη στις ΗΠΑ προκαλώντας τον θάνατο έξι ατόμων.

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (25/1) στις ΗΠΑ, όταν ένα Bombardier Challenger 600 με έξι άτομα συνετρίβη κατά την προσπάθεια απογείωσης στο Μέιν.

Από την συντριβή βρήκαν ακαριαίο θάνατο έξι άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπανγκόρ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο μετά το ατύχημα, σύμφωνα με τη Federal Aviation Administration (FAA), χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες για τους επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή και οι εικόνες από το σημείο προκαλούν ανατριχίλα, με τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να είναι σταθμευμένα γύρω από τον καπνισμένο τόπο του περιστατικού.

Το ανατριχιαστικό μήνυμα

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι η ανατριχιαστική φράση που ακούστηκε αμέσως πριν τη φρικτή συντριβή του αεροπλάνου μπορεί να αναφερόταν στο τραγικό γεγονός. Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που εξασφάλισε η Daily Mail, ακούστηκαν οι λέξεις «let there be light» (αφήστε να υπάρχει φως) στο ραδιόφωνο του αεροσκάφους μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή.

Δεν είναι σαφές ποιος είπε αυτές τις λέξεις, με το πιθανότερο είναι να ήταν ο πιλότος που μιλούσε για το φωτισμένο διάδρομο απογείωσης ή ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας που παρατηρούσε το ίδιο πράγμα.

Σε επίσημη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπανγκόρ ανέφερε: «Ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι πρώτοι ανταποκριτές βρίσκονται στο σημείο και αξιολογούν την κατάσταση. Παρακαλούμε αποφύγετε το αεροδρόμιο», προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 12:00 την Τετάρτη.

Η έκθεση για το δυστύχημα

Η έκθεση της FAA αναφέρει ότι το αεροσκάφος «συνετρίβη υπό άγνωστες συνθήκες κατά την αναχώρηση και τυλίχτηκε στις φλόγες». Αποκαλύφθηκε ότι το επιχειρηματικό τζετ ήταν επίσης καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον του Τέξας.

Το CNN εξασφάλισε επίσης ηχητικό υλικό από το σημείο, στο οποίο ακούγονται πιλότοι και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να συζητούν για περιορισμένη ορατότητα λίγο πριν την απογείωση. Μόλις δύο λεπτά μετά την άδεια για απογείωση, ένας ελεγκτής είπε στο ραδιόφωνο: «Όλη η κυκλοφορία στο πεδίο σταματά! Όλη η κυκλοφορία στο πεδίο σταματά!». Ένα άλλος πρόσθεσε: «Αεροσκάφος ανάποδα. Έχουμε επιβατικό αεροσκάφος ανάποδα».

Η κακοκαιρία που σαρώνει τις ΗΠΑ

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω ισχυρής καταιγίδας που πλήττει την ανατολική ΗΠΑ, με την πολιτεία του Μέιν να επηρεάζεται από παγωμένη βροχή και χιόνι λόγω της Χειμερινής Καταιγίδας Fern.

Περισσότεροι από 235 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την καταιγίδα να έχει στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 12 ατόμων σε επτά πολιτείες.

Οι φρικτές καιρικές συνθήκες αυτού του μήνα έχουν σπάσει θερμοκρασιακά ρεκόρ, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για πιθανό ανεμοστρόβιλο. Η θερμοκρασία φτάνει έως -41,67°C σε ορισμένες περιοχές, ενώ σχεδόν 40 πολιτείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον παγετό.

