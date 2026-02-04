Ο άνδρας που άφησε επίτηδες ανακόντα να τον καταβροχθίσει: Το εγχείρημα που κόντεψε να του στοιχίσει τη ζωή (vid)

Ο Paul Rosolie είναι Αμερικανός περιβαλλοντολόγος, και εξερευνητής κόντεψε να χάσει τη ζωή του όταν κατά την διάρκεια ενός ενός εγχειρήματος άφησε ανακόντα να τον καταβροχθίσει.

Ένας Αμερικανός περιβαλλοντολόγος και εξερευνητής που κάποτε άφησε οικειοθελώς ένα φίδι να προσπαθήσει να τον καταβροχθίσει ζωντανό, αποκάλυψε ότι είχε μια επικίνδυνη συνάντηση με ένα άλλο ερπετό παλαιότερα.

Ο Paul Rosolie γνωστός κυρίως από το έργο του για την προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και της άγριας ζωής που ζει εκεί, είχε εμφανιστεί στο σόου Eaten Alive του Discovery Channel, προκειμένου να κάνει κάτι εξαιρετικά παράτολμο και επικίνδυνο. Φορώντας μια ειδική στολή, καλυμμένος με αίμα χοίρου, επέτρεψε σε ένα ανακόντα να προσπαθήσει να τον καταβροχθίσει.

Η στολή ήταν απαραίτητη ώστε να του παρέχει τη δική του παροχή αέρα για να αναπνέει, αλλά και για να προστατεύσει το σώμα του, έτσι ώστε να μην τον συνθλίψει η δύναμη του ανακόντα.

Δυστυχώς για τον Paul, το φίδι άρπαξε το χέρι του και εκείνος ένιωσε το κόκαλο να λυγίζει, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να διακόψει το εγχείρημα. Ευτυχώς, υπήρχε συνεργείο που κατάφερε να κάνει το φίδι να τον αφήσει, καθώς το φίδι τον έσφιγγε.

Το λάθος που είχε κάνει στο παρελθόν

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη στενή επαφή του Rosolie με φίδι, καθώς πρόσφατα εμφανίστηκε στο podcast Diary of a CEO, όπου μίλησε για τη σωστή μέθοδο που πρέπει να εφαρμόσει κάποιος για να πιάσει ένα φίδι.

Ο ίδιος είπε ότι είχε μάθει από τον Steve Irwin πως αν πιάσεις ένα φίδι από την ουρά, μπορεί να γυρίσει και να σε δαγκώσει, οπότε ίσως είναι πιο ασφαλές να το πιάσεις από τον λαιμό.

Ωστόσο, όπως αφηγήθηκε, αυτό κατέληξε πολύ άσχημα όταν προσπάθησε να το κάνει σε έναν ανακόντα μήκους περίπου 3,5 μέτρων. «Έτρεξα, βούτηξα και έπιασα το φίδι από το κεφάλι. Τεράστιο λάθος. Τυλίγεται γύρω από τα χέρια μου. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι είχα “χειροπέδες ανακόντα”.

Τώρα δεν μπορούσα να αφήσω το φίδι ακόμα κι αν το ήθελα, γιατί ήταν γύρω από τους καρπούς μου. Μετά ήρθε η δεύτερη κουλούρα γύρω από τους ώμους μου. Και τότε αρχίζω να νιώθω, όπως ο ήχος που κάνει ένα ξύλο λίγο πριν σπάσει».

Τον έσωσαν οι φίλοι του

Ευτυχώς, ο Rosolie είχε φίλους μαζί του, οι οποίοι άρπαξαν το φίδι και άρχισαν να το απομακρύνουν από πάνω του. Ο ίδιος είπε ότι είχε φτάσει στο σημείο όπου «κυριολεκτικά τα μάτια μου θα πετάγονταν έξω από το κεφάλι» και ήταν έτοιμος να συνθλιβεί, όταν κατάφεραν να τραβήξουν το φίδι από πάνω του. «Αυτό ήταν όσο πιο κοντά έχω φτάσει στο να ξέρω πώς είναι αυτή η αίσθηση», είπε.

Παρά τις επικίνδυνες συναντήσεις του με φίδια, ο Rosolie συνέχισε να υπερασπίζεται την προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος και τη διατήρηση των ζώων που αντιμετωπίζουν υπαρξιακές απειλές.

