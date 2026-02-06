«Dry Scooping»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα δυνητικά θανατηφόρο trend του TikTok (vid)

Ειδικοί κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για το trend του «dry scooping», όπου νέοι καταναλώνουν σκόνες pre-workout χωρίς νερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο πνιγμού, καρδιακών επιπλοκών και σοβαρών επεισοδίων.

Έντονη ανησυχία υπάρχει, το τελευταίο διάστημα, για μία επικίνδυνη τάση που έχει εμφανιστεί στο TikTok. Το λεγόμενο «dry scooping» αφορά την κατανάλωση σκονών pre-workout απευθείας στο στόμα, χωρίς να έχουν διαλυθεί σε νερό, όπως προβλέπουν οι οδηγίες.

Οι σκόνες αυτές περιέχουν συνήθως υψηλές δόσεις καφεΐνης, αμινοξέα και άλλες διεγερτικές ουσίες που υπόσχονται αύξηση ενέργειας και αντοχής. Ωστόσο, είναι σχεδιασμένα να καταναλώνονται αραιωμένα σε υγρό και όχι σε συμπυκνωμένη μορφή.

Οι πιθανοί κίνδυνοι από το «dry scooping»

«Καμπανάκι» σημαίνουν οι ειδικοί γι' αυτό το επιβλαβές trend. Η λήψη της σκόνης «στεγνά» μπορεί να προκαλέσει:

Πνιγμό και εισρόφηση σκόνης στους πνεύμονες

Αρρυθμίες και καρδιαγγειακή καταπόνηση

Εντονη δυσφορία ή λιποθυμικά επεισόδια

Σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και θάνατο

Η έρευνα γύρω απ' την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των pre-workout είναι αρκετά περιορισμένη, ενώ πολλά απ' τα συστατικά τους δεν θεωρούνται κατάλληλα για ανηλίκους, γι' αυτό και συχνά η πώλησή τους απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.

Τι έδειξε ανάλυση επιστημόνων από βίντεο στο TikTok;

Μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της American Academy of Pediatrics το 2021 αποκάλυψε πως τα προϊόντα αυτά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στους έφηβους. Οι ερευνητές ανέλυσαν 100 βίντεο στο TikTok με hashtag σχετικό με το pre-workout και κατέληξαν στα εξής, ανησυχητικά αποτελέσματα:

31 βίντεο έδειχναν dry scooping και συγκέντρωσαν πάνω από 8 εκατ. likes συνολικά

11 βίντεο παρουσίαζαν λανθασμένη χρήση συμπληρωμάτων

7 βίντεο έδειχναν ανάμειξη με ακατάλληλα υγρά, όπως αλκοόλ ή ενεργειακά ποτά

Μόλις 8 από τα 100 έδειχναν σωστό τρόπο κατανάλωσης

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να παραπλανήσει ανήλικους χρήστες και να τους ωθήσει σε επικίνδυνες πρακτικές.

Και το παράδειγμα: «Dry scooping» οδήγησε σε καρδιακό επεισόδιο 20χρονη influencer

Το 2021, 20χρονη influencer δημοσίευσε βίντεο μέσα από νοσοκομείο, αναφέροντας ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο, αφού δοκίμασε να κάνει «dry scooping» πριν την προπόνηση. Όπως περιέγραψε, ένιωσε έντονο μυρμήγκιασμα, φαγούρα, πόνο στο στήθος και μούδιασμα στο χέρι πριν κληθεί ασθενοφόρο. Είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο.

Αν και κατάφερε να αναρρώσει χωρίς να της μείνει κάποια μόνιμη βλάβη, το περιστατικό χρησιμοποιείται, πλέον, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιθανών συνεπειών αυτού του ακραίου trend.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ