Ο Μπέος έστειλε εξώδικο στη Μουτίδου για το «ρατσιστής» και «φασίστας»: Δεν ανακαλεί η ηθοποιός (vid)

Εξώδικο στην Σοφία Μουτίδου απέστειλε ο Αχιλλέας Μπέος μετά την αντιπαράθεση που είχαν στον αέρα του Open τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, απέστειλε εξώδικο στη Σοφία Μουτίδου, μετά από το έντονο επεισόδιο που είχαν τον Δεκέμβριο στην εκπομπή «Real View» του Open.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε λόγω των καταγγελιών φιλοζωικών οργανώσεων για την παρουσία ζωντανού αλόγου στη φάτνη του Βόλου, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών.

Τι αναφέρει το εξώδικο

Σύμφωνα με όσα διάβασε η Σοφία Μουτίδου στον αέρα της εκπομπής της, το εξώδικο κάνει λόγο για παράνομη προσβολή και ηθική βλάβη του δημάρχου, καθώς, όπως αναφέρεται, τον παρουσιάζει ως «ρατσιστή και φασίστα», που «επιδιώκει τον εξευτελισμό ανθρώπων» και δείχνει «τεράστια ασέβεια προς γυναίκες και ανθρώπους με περιττό βάρος».

Επιπλέον, στο κείμενο αναφέρεται ότι η Σοφία Μουτίδου άφησε να εννοηθεί πως ο Αχιλλέας Μπέος ασχολείται αποκλειστικά με εξυβρίσεις και υποθέσεις βιασμών, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει συκοφαντικό. Μέσω του εξωδίκου, ζητείται η ανασκευή των δηλώσεων και η απολογία της παρουσιάστριας.

Η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου

Η παρουσιάστρια αρνείται να ανακαλέσει: «Δεν δύναμαι να ανακαλέσω καμία δήλωσή μου, η οποία προφανώς παρερμηνεύτηκε από τον δήμαρχο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να είμαι ανακόλουθη των λεγομένων μου».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί να δεσμεύσει τον τηλεοπτικό χρόνο της εκπομπής για την υπόθεση και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή θα τα πούμε όλα στο κανάλι μου στο YouTube και ο κ. Μπέος μπορεί να συνεχίσει στα δικαστήρια».

