«Αντίο» στους πιστούς της επίπεδης Γης: Το βίντεο 40 δευτερολέπτων που καταρρίπτει τη θεωρία τους

Λένε ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις και αυτή είναι η τέλεια απόδειξη ότι η Γη είναι στρογγυλή.

Αν και πολλοί δυσκολεύονται να το πιστέψουν, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι ακόμα και στις μέρες μας που πιστεύουν ακράδαντα ότι η Γη είναι επίπεδη.

Είναι οι λεγόμενοι «πιστοί της επίπεδης Γης» και παρόλο που υπάρχουν πολλές επιστημονικές αποδείξεις ότι ο πλανήτης είναι στρογγυλός, πιθανώς η πιο ξεκάθαρη από όλες είναι και η πιο εύκολα κατανοητή, είναι αυτή στο παρακάτω βίντεο.

Para mis amigos los de la tierra plana. Sorprende tener que compartir esto en 2024. Pero oye, si somos de ciencia tenemos que estar abiertos a demostrar nuestras afirmaciones pic.twitter.com/E8O0QjNOHj — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) February 2, 2025

Η απλή ερώτηση των επιστημόνων

Πολλοί επιστήμονες θέτουν μια πολύ απλή ερώτηση σε όσους υποστηρίζουν τις θεωρίες της επίπεδης Γης: «Πώς είναι δυνατόν ένα πλοίο που φαίνεται από μακριά να εξαφανίζεται στον ορίζοντα; Βυθίζεται;». Η εξήγηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή: αν το πλοίο σταματά να φαίνεται, αυτό οφείλεται στην καμπυλότητα του πλανήτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση στο X έχει γεμίσει με ειρωνικά σχόλια και αστεία κάθε είδους που στρέφονται προς τους πιστούς της επίπεδης Γης. Κάποιοι ρωτούν γιατί τα νερά των ωκεανών δεν χύνονται από τις άκρες αυτού του επίπεδου πλανήτη, ενώ άλλοι λένε ότι στα όρια της Γης υπάρχει ένας τεράστιος τοίχος από πάγο (ένα είδος τέλους του πλανήτη), όπου μάλιστα υπάρχουν και… δράκοι!

