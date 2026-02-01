«Στη φωλιά του δράκου»: Μάγκας Sadomas

To Gazzetta άκουσε τον νέο δίσκο, «Στη φωλιά του δράκου», του ράπερ Sadomas.

Ο ράπερ αυτός ανήκει στο σημείο μηδέν του ελληνικού χιπ-χοπ, κι ας μην ήταν εκεί! Ο Sadomas ανήκει σε εκείνη τη σκέψη που λέει «που θα βρούμε έναν καλλιτέχνη, δικό μας, να τα λέει απλά, όμορφα, με γοητευτικό ύφος και αληθινή μαγκιά;». Ε, το μέλλον τον περιείχε και κάπως του ανήκε. Με αυτόν τον τύπο περιμένεις δύο πράγματα: το σκρατς του DJ και το μικρόφωνο στο χέρι του. Αυτά του χρειάζονται μόνο για να κάνεις τις ρίμες γραμμές αλύγιστες που φτιάχνουν σκαλοπάτια στον ουρανό και ήλιους κάτω από το χώμα. Σαν μυθολογικός ήρωας υπάρχει και δουλεύει, μα ό,τι πετυχαίνει είναι αληθινό και το αξίζει, το κάνει δικό του πολύτιμο φυλαχτό.

Αυτός ο τύπος που τον συμπαθείς για το στυλ, τη συμπεριφορά και την ευγένειά του, έβγαλε νέο δίσκο. Για τη χιπ-χοπ κοινότητα αυτό αποτελεί είδηση. Και σωστά. Για εμάς είναι η αναμενόμενη εξέλιξη που με γενναιοδωρία μας δίνει και μας κάνει συμμέτοχους. Ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει σε περιπέτειες γενναίων ιπποτών και σαολίν πολεμιστών. Ο Sadomas ξέρει τα ζόρια της κοινωνίας και την πρόκληση της ποίησης που ενυπάρχει στο είδος που υπηρετεί. Τίμιος, ντόμπρος, συνεπής. Έτσι δημιουργεί, έτσι μοιράζεται και έτσι φτάνει σε δουλειές όπως αυτή που τιτλοφορείται «Στη φωλιά του δράκου».

Δυνατή παραγωγή



O Sadomas γεννήθηκε για να ραπάρει. Το flow βγαίνει αβίαστα (δουλεμένα φυσικά εδώ και χρόνια), το delivery είναι καθαρό και ο τρόπος που «πατά» στο μπιτ γεμίζει το ψυχρό κενό του προσωπικού χρόνου. Όταν νιώθει καλά, δίνει και ατόφια, καλά, πράγματα στην τέχνη του. Και αυτός δίσκος δείχνει ότι ο Sadomas είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, με το πρώτο άκουσμα καταλαβαίνεις ποιος είναι ο τύπος πίσω από το μικρόφωνο. Και μετά έρχεται η κρυστάλλινη και πολυμορφική παραγωγή. Οι Reddy A, Mike G, Sumo, Chris BadHabeats, Dj Scumvag, Afyktos, Nik Christodoulakis και DJ Waif έχουν δώσει κλασικούς, ανοιχτούς μουσικούς δρόμους για να «τρέξει» η φωνή και οι στίχοι του ράπερ και όσων συμμετέχουν στα τραγούδια του. Υπάρχουν ηχοτοπία σαν σκοτεινή ύλη που τραβάνε τα πάντα γύρω από την ερμηνεία και δίνουν μεγαλύτερο πεδίο δράσης στο ραπ. Υπάρχουν πιο φευγάτες στιγμές, αλλά με τη στιβαρότητα που χρειάζεται για να συνοδέψουν τη δράση πίσω από μικρόφωνο.

Αν θες τον ακούς και γουστάρεις



Το άλμπουμ αποτελείται από 14 κομμάτια και στιχουργικά, υφολογικά, απεικονίζει και δίνει γλώσσα στο αληθινό βίωμα και στην μετουσιωμένη εμπειρία. Με άνεση και ήρεμη δύναμη το προσωπικό, καλά εσωτερικευμένο, περνά στη δημόσια σφαίρα και μεταδίδει το τραχύ ύφος της κοινωνίας που γράφει στο δέρμα και στην ψυχή του δημιουργού που είναι μέσα στη ζωή. Ο Sadomas αφηγείται την ιστορία, τις ιστορίες του και το κάνει με σιγουριά, αβίαστα και χωρίς να εκβιάζει την προσοχή και την αποδοχή του ακροατή. Αν θες τον ακούς και γουστάρεις. Αν δεν θες, όλα καλά. Πάμε γι’ άλλα.

Σε όλο αυτό το εγχείρημα, πέρα από τους άξιους παραγωγούς, έχει και συνοδοιπόρους στο μικρόφωνο. Στο LP συμμετέχουν οι Stolen Mic, DJ Marvel, Xplicit (Στίχοιμα) και Δ.Π.Θ. (2ΚΓ). Δοκιμασμένοι και με εμπειρίες, χρόνια, στον χώρο ράπερ. Από κει και πέρα, ο δίσκος μαζί με τα 2 έξτρα κομμάτια είναι διαθέσιμος για αγορά σε ψηφιακή μορφή επ’ αορίστου και αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του Sadomas. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Ayis Lertas. Σε ρόλο executive producer ήταν ο Sadomas για το 2ΚΓ.

-Με πληροφορίες από το rapnroll.gr

*Ο Sadomas σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

