Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

Μεγαλώνει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της χώρας μας.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, θα ανακοινωθεί το όνομα του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 70η διοργάνωση της Eurovision, στη Βιέννη. Ο Akylas σαρώνει με το «Ferto», ενώ ακολουθεί ο Good Job Nicky, με τους δύο τραγουδιστές να αναμένεται να κονταροχτυπηθούν.

Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τις στοιχηματικές εταιρείες του εξωτερικού. Για πρώτη χρονιά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή μας, τα μεγαλύτερα γραφεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη.

