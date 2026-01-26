Όμορφοι «Dead People»! (vid)

Το Gazzetta άκουσε το νέο single, «Dead People» (από τη «Fine! Records»), της Ειρήνης Σκυλακάκη.

Όλα ξεκίνησαν ως πλάκα. «Πες μου τι βλέπεις;», ρώτησε ο φευγάτος φίλος. «Βλέπω νεκρούς ανθρώπους!», απάντησε ο άλλος. Κοιτάχτηκαν για λίγο και μετά έσκασαν στα γέλια. Η ταινία του είχε επηρεάσει, μαζί και κάτι ματζούνια που έκαιγε κάποιος, κάπου, κάποτε. Πιο πολύ για Scary Movie ήταν η φάση και όχι για κατάσταση τρόμου. Το ανάλαφρο «Dead People» έγινε το τρίτο μάτι που όλα τα βλέπει και όλα τα αποκαλύπτει. Και όταν η σπασμένη φλέβα έριξε τον ρυθμό και τον τρόπο της στο έδαφος, σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε θέα, ήρθε μια «θεάρα» (sic), η Ειρήνη Σκυλακάκη και έβαλε τους ήχους, τους ρυθμούς, τα μουσικά μοτίβα και τους στίχους. Και μαζί ήρθε η εικόνα μέσα στην εικόνα και πίσω από τις κρυσταλλικές οθόνες. Ενάργεια, ενέργεια, ευγλωττία, δάχτυλα που «τρέχουν» στο πληκτρολόγιο και ασθμαίνοντας «πατάνε» το μονότονο μπιτ της καθημερινότητας. Η Ειρήνη, η Irene, έγινε το θολό περίγραμμα εντός στροβίλου που σε παίρνει σε σηκώνει σε ξεσηκώνει και σε αφήνει πίσω στη θέση λέγοντας σε άπταιστα αγγλικά yes, i see dead people! Τίποτα δεν είναι αληθινό και όλα είναι δυνατά, απτά, πνευματικά, σαρκικά. Σε αυτή την αέναη διαδικασία-παραγωγή εντάσσεται το νέο τραγούδι, από τη «Fine! Records», της καλλιτέχνιδας, της Ειρήνης Σκυλακάκη. Δώστε ένταση και αφεθείτε…

Ναι, το βάζεις στο «repeat»



Το πιο ισχυρό κριτήριο για τον γράφοντα, όσον αφορά μουσικό κομμάτι, είναι η επανάληψη. Βάζεις το single να παίζει ξανά και ξανά και περιμένεις τα εξής: να σε κινητοποιεί, ενθουσιάζει, να σου δίνει ερεθίσματα τεχνικά, ηχητικά, οπτικά, που δεν είναι απλές επαναλήψεις εύκολων εμπνεύσεων. Αν όλα αυτά υπάρχουν, τότε πατάς το «repeat» και όσο αντέξεις. Για να γράφονται αυτές οι γραμμές, όπως γράφονται, κάτι καλό συμβαίνει με το «Dead People» της Ειρήνης Σκυλακάκη. Το τραγούδι έχει τον τρόπο του να σε βάζει στον κόσμο του και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί στην τραγουδοποιό.

Πριν πάτε στους στίχους, συγκεντρωθείτε στην ερμηνεία, στον τρόπο που παραδίδει το κομμάτι η Σκυλακάκη. Δυναμικά, ψιθυριστά, με φωνητική ευλυγισία και άνεση που σε προστατεύει και σε ξεσηκώνει με τρόπο ασφαλή και ωραίο. Ακούς τον ρυθμό και θες να χορέψεις, να κλείσεις τα φώτα και να προχωρήσεις στο σκοτάδι της μουντής μέρας. Το ξέφωτο που έχει έναν ήλιο χαμογελαστό θα σε περιμένει, δεν θα σε εγκαταλείψει.

Το βίντεο κλιπ σε βάζει στη δίνη του



Και τι μας λέει το «Dead People»; Ψάξτε, ακούστε προσεκτικά τους στίχους και μετά ακούστε και πάλι. Mια ωμή εξομολόγηση για την αγάπη, την απώλεια και τον κύκλο της φθοράς. Ένα τραγούδι για ανθρώπους που πληγώνουν και πληγώνονται, για ψυχές που αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν να περπατούν ακόμη κι όταν το έδαφος χάνεται. Ένα σκοτεινό αλλά βαθιά ανθρώπινο ταξίδι, όπου ο θάνατος δεν είναι τέλος, αλλά μετάβαση.

Πέρα, όμως, από το ισχυρό κομμάτι της πρωτογενούς πηγής, υπάρχει και η εικόνα, το βίντεο κλιπ (σκηνοθεσία David East). Με έντονα χρώματα και vintage αισθητική και με καθαρή εναλλαγή στιλπνού μαύρου και εκτυφλωτικού χρυσού, η Ειρήνη Σκυλακάκη «χάνεται» σε ένα οπτικό τριπάρισμα και μας βάζει στη δίνη του. Το «Dead People» αξίζει να το ακούσετε/δείτε γιατί θα σας κάνει λίγο πιο χαρούμενους, λίγο πιο δυνατούς.

INFO

Irene Skylakaki

New Single & Music Video

Dead People

Music Credits:

Music & Lyrics by Irene Skylakaki

Produced by Vasilis Nissopoulos & Irene Skylakaki

Video Credits:

Directed by David J East

Choreographer: Ioli Filippakopoulou

Dancers: Neo Naidoo, Jamie-Lee Jansen

Production Company: Mobile Media Mob

DOP: Fabian Vettiger

Art Director: Sabina Van Rooyen

*Η Ειρήνη Σκυλακάκη σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

