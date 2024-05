Ο Sadomas στο Gazzetta: «Θέλω να φύγω ραπάροντας» (vid)

Με λόγια απλά, αληθινά, μοναδικά. Έτσι μας μίλησε ο ράπερ Sadomas. Αυτός ο καλλιτέχνης δεν σε απογοητεύει και θα είναι πάντα εδώ.

Ο καλλιτέχνης και το πρόσωπο γίνονται ένα στην περίπτωση του. Η ταύτιση δεν είναι εύκολη και φυσικά δεν είναι αυτονόητη. Αυτός ο ράπερ, όμως, δεν σε απογοητεύει. Και δεν είναι το καλλιτεχνικό έργο, οι ρίμες και το flow του. Είναι η ευγένεια και ο χαρακτήρας του που σε κερδίζει. Τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει, και διανύει, στον χώρο της ραπ είναι πολλά. Ο Sadomas είναι σημείο αναφοράς για τον χώρο και ακροατής που σέβεται τον εαυτό του σίγουρα τον έχει ακούσει. Αυτός ο αξιοσέβαστος ράπερ δέχτηκε να μιλήσει στο Gazzetta. Τον ευχαριστούμε. [Photos, Credits: Zissis Live (Ζήσης Τσούμπος)]

Τι σε έκανε να ασχοληθείς με το ραπ;

Θα έλεγα εύκολα ότι αυτό που με οδήγησε στο ραπ ήταν ο θυμός στα εφηβικά μου χρόνια. Ξέσπασα πολύ πάνω στο ραπ και στους καημένους τους φίλους μου. It was all a dream που έλεγε και ο μεγάλος. Ξέφυγε από τα παιδικά όνειρα όταν έπαιξα το πρώτο live, με το πρώτο μου σχήμα, Γιοι της Ρίμας (Σάντο, Εκλεκτός, Ζαμο), το 2001 ανοίγοντας ΖΝ και Άλφα Γαμα. Επίσης, ένας άλλος λόγος ήταν η ομαδικότητα. Μου άρεσε όλο αυτό, μου άρεσε να δένω τους ανθρώπους και γι’αυτό το λόγο τα πιο πολλά χρόνια δεν ήμουν σόλο. Να προσθέσω ότι ήταν και της μόδας τότε, άσχετο που κατάλαβα ότι αυτό είναι για μένα. Τα συγκροτήματα ακόμη, αρχές 2000, δεν ήταν τόσο πολλά, οπότε ένιωθες ότι γεμίζεις το χάρτη. Λάτρευα και λατρεύω το ραπ και το να το ζω και πάνω από τη σκηνή ήταν και είναι από τις καλύτερες φάσεις στη ζωή μου.

Ποιοι καλλιτέχνες σε έχουν επηρεάσει;

Αυτή η ερώτηση σηκώνει απάντηση χωρίς αρχή και τέλος. Με αυτό εννοώ ότι καθημερινά ανακαλύπτω κάτι νέο. Για να καλύψω κάποιες πτυχές στην ερώτηση σου Αλέξανδρε, θα δώσω κάποια παραδείγματα. Η μεγαλύτερη επιρροή μου βρίσκεται στο αγγλόφωνο ραπ, αμερικανικό κυρίως. Έχω δεχθεί επιρροές από Public Enemy ll Cool J ,Run Dmc, Βig Daddy Kane, Rakim Era, Kool G Rap… μεγάλη μου επιρροή ο τελευταίος, τον θεωρώ τοπ 5. Έπειτα, ενδεικτικά αναφέρω τους Wu Fam, Mobb Deep, Nas ,Ice Cube, Dre, Snoop… Πιο μετά Dilated People, Jedi Mind Tricks, Cali Agents και άλλες undergroundiles (sic) και πάει λέγοντας. Από Αγγλία Roots Μanuva ήταν το κάτι διαφορετικό στο αυτί μου για τότε, Lewis Parker, Phi Life Psypher, Klashnekof… Aπό γαλλικό ραπ πολύ Oxmo Puccino, Ntm,iam,Saian Supa Crew... Από ελληνικό ό,τι υπήρχε πριν από μένα. Με μεγάλη αγάπη τους TXC. Ραπερς και συνοδοιπόροι που με επηρέασαν πιο πολύ είναι ΚM και ΔΠΘ. Rip.

Ποιο θεωρείς σημείο καμπής στην πορεία σου;

Σημείο καμπής στην πορεία μου, όπως ήταν φυσικό, ήταν ο ξαφνικός θάνατος του Μιχάλη (ΔΠΘ). Δεν ξέρω πόσοι θα το αντέχανε. Ωστόσο, παρά τα όσα πέρασα, επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ, πάντα. Ό,τι κάνω, το κάνω για δύο πλέον.

Ποιες συνεργασίες ξεχωρίζεις;

Εκτός απ’ ό,τι έχω κάνει με ΔΠΘ, που η χημεία μας ήταν ανεπανάληπτη, ξεχωρίζω τη συνεργασία μου με τον πολύ καλό μου φίλο Λόγο Απειλή. Μου έχει σταθεί και με έχει βοηθήσει απίστευτα. Επίσης αυτή με τον Novel στο Ευγνωμοσύνη. Ο δίσκος που κυκλοφορεί σύντομα ή κυκλοφόρησε ήδη με Θύτη, άλλη μια συνεργασία. Με τον Μπίλι είμαστε χρόνια φίλοι και συνεργάτες και η ειλικρίνεια που υπάρχει μεταξύ μας, σε αυτό που κάνουμε, δίνει πολλές προοπτικές.

«Το “2ΚΓ” είναι ραπ!»

Πού νιώθεις καλύτερα, στο στούντιο ή όταν είσαι στη σκηνή; Ποιο live σου δεν θα ξεχάσεις;

Καλή ερώτηση Αλέξανδρε. Λατρεύω και τα δύο. Είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου με μικρά διαλείμματα. Παρόλο που και τα δύο θέλουν ζέσταμα κάθε φορά, μέχρι να πάρεις το κολλάει, στο στούντιο νιώθω θεός όταν εκτελώ κάτι και έχω δώσει τα πάντα. Στις συναυλίες νιώθω πιο ταπεινός, αν και όταν το κοινό είναι ζεστό το γλεντάω απίστευτα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Άρα, στούντιο-συναυλίες σημειώσατε Χ. Έχω ζήσει φανταστικές στιγμές σε live. Από παρουσιάσεις δίσκων, μέχρι μεγάλα φεστιβάλ. Θα αναφέρω, όμως, μια συναυλία με κωμικοτραγικό περιεχόμενο. Παίζαμε στη Βεργίνα, στο River Fest, με τον DJ Waif και κάποια στιγμή κάποιος, από τον ενθουσιασμό του, ρίχνει φωτοβολίδα. Πριν τελειώσει το κομμάτι σκάει ο διοργανωτής και μου λέει φωτιά! Ναι, του απαντάω εγώ, τα σπάει το live. Ρε, καιγόμαστε λέει! Κοιτάω στο βάθος και βλέπω πυρκαγιά! Το πλήθος να φεύγει κακήν κακώς να γλυτώσει με ό,τι πράγματα μπόρεσε να πάρει. Ωχ λέω και γυρνάω στον Αλέκο (Waif) πίσω μου που ήταν αφοσιωμένος στο πικάπ. Φορούσε τα ακουστικά, τον σκουντάω και του λέω φωτιά φωτιά! Ναι, μου λέει τα σπάει το live! χαχα.

Τι σημαίνει για σένα το «2ΚΓ»;

Το 2ΚΓ για μένα είναι ιδέα. Περιέχει αξίες όπως αυτές του σεβασμού, της σοφίας, της ταπεινότητας, της ανθρωπιάς. Παράλληλα είναι θάρρος, τσαμπουκάς, ειλικρίνεια. Το 2ΚΓ είναι δρόμος 100%, με όλους τους κώδικες. Το 2ΚΓ είναι ραπ! Και όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μας, συμβολίζει την αιωνιότητα. Όσο βάρος δίνω στο Sadomas, άλλο τόσο δίνω και στο 2ΚΓ

Αν θες πες μου λίγα λόγια για τον ΔΠΘ

Δεν θέλω να αποφύγω αυτή την ερώτηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι κανείς από όσους τον ήξεραν καλά δεν μπορεί να πει μόνο "λίγα" λόγια. Ούτε καν σε ένα βιβλίο δεν χωράνε αυτά που έχω να πω γι’ αυτόν. Ούτε σε δύο! Αν κάποια στιγμή γράψω τη βιογραφία μου, θα αναφερθώ σε αυτόν όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Αδερφός, καλλιτεχνάρα (sic) και ψυχάρα. Αθάνατος.

Πώς θα περιέγραφες τον ραπ εαυτό σου;

Τον ραπ εαυτό μου θα τον χαρακτήριζα σαν ένα θυμωμένο πλάσμα που έχει βρει τον τρόπο να μετατρέπει την ενέργεια του θυμού σε δημιουργία. Όλο αυτό γίνεται μέσα από το μικρόφωνο, με υπομονή αλλά και με αυθορμητισμό.

«Ένα καλό ραπ τραγούδι πρέπει να έχει πάνω απ’ όλα έναν καλό ράπερ»

Έχεις πολλές ολοκληρωμένες δουλειές στο ενεργητικό σου. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις ραπ δίσκο στην Ελλάδα;

Πρέπει να βάλεις το χέρι σου αρκετά βαθιά στην τσέπη αν είσαι ανεξάρτητος. Παρ’όλα αυτά, μιλώντας για τα πρακτικά, είναι ευκολότερο να έρθεις σε επαφή με τους ανθρώπους που προτιμάς να συνεργαστείς,. Όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη υπομονή από ό,τι παλιά επειδή βγαίνουν πολλές και αξιόλογες δουλειές. Χρειάζεται χρόνος για να είναι ξεκάθαρο το στίγμα σου.

Τι έχεις κερδίσει από την ενασχόλησή σου με το ραπ και τι έχεις χάσει;

Έχω κερδίσει μόνο, δεν έχω χάσει κάτι.

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τη δημιουργική σου διαδικασία;

Οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν είναι πρώτον η ψυχολογία, μετά ένα μπιτ που να μου τα λέει και κάποιος να με ηχογραφεί. Δεν παίζει ρόλο αν είμαι νηφάλιος ή όχι.

Για σένα ποιος είναι ο ορισμός του καλού ραπ τραγουδιού;

Ένα καλό ραπ τραγούδι πρέπει να έχει πάνω απ’ όλα έναν καλό ραπερ. Δεν πρέπει να έχει υπερβολές. Η παραγωγή του να μην είναι κονσέρβα. Πρέπει να έχει ωραίο ρεφραίν ή και όχι ρεφραίν, όμορφη εναλλαγή ροής στον στίχο και στο flow.

Έχεις μετανιώσει για στίχο που έγραψες;

Έχω μετανιώσει για λέξεις και το πώς τις τοποθέτησα, δημιουργώντας πιθανές παρεξηγήσεις.

Υπάρχει περίπτωση να σταματήσεις να κάνεις ραπ;

Πότε μη λες ποτέ, αλλά θέλω να φύγω ραπάροντας.

Ετοιμάζεις κάτι αυτή την περίοδο;

Ετοιμάζω πάρα πολλά. Πρώτα απ’ όλα τον δίσκο με τον Θύτη. Έχω παρά πολλά singles που θέλω να κυκλοφορήσω κι ένα δίσκο προσωπικό που σμιλεύω στη φωλιά μου. Φιλιά σε όλους τους δικούς μου και ευχαριστώ!

