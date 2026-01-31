Πόση ποσότητα σοκολάτας κάνει καλό στη υγεία

Ειδικός αποκαλύπτει την «ιδανική ποσότητα» μαύρης σοκολάτας που μπορεί να μειώσει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία

Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι, η σοκολάτα (παρά τη νόστιμη γεύση της) δεν φημίζεται ως το πιο υγιεινό σνακ, οι ειδικοί αποκάλυψαν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα που μπορεί να προσφέρει κάποια οφέλη για την υγεία.

Ο Dell Stanford δήλωσε στο British Heart Foundation ότι, παρόλο που η μαύρη σοκολάτα θεωρείται συχνά «πιο υγιεινή» (σε σύγκριση με τη σοκολάτα γάλακτος ή τη λευκή) θα πρέπει και πάλι να καταναλώνεται με μέτρο.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο της μαύρης σοκολάτας αυξάνει την ποσότητα φυσικών φυτικών ενώσεων, που ονομάζονται φλαβανόλες, οι οποίες της προσδίδουν την πικρή της γεύση.

«Οι φλαβανόλες δίνουν στη μαύρη σοκολάτα τη χαρακτηριστική ελαφρώς πικρή γεύση της και τα πιθανά οφέλη για την υγεία, όπως η συμβολή στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και η βελτίωση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων», εξήγησε ο Stanford.

Και η μαύρη σοκολάτα θέλει μέτρο

Πριν αρχίσετε να τρώτε ελεύθερα μια πλάκα σοκολάτας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποσότητα που θεωρείται υγιεινή είναι πιθανό (δυστυχώς) μικρότερη απ’ όσο νομίζετε.

Όπως συμβαίνει με όλα τα είδη σοκολάτας, οι περισσότερες μπάρες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και θερμίδες και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση βάρους αν καταναλωθούν σε υπερβολή.

Ο Stanford αναφέρθηκε σε μελέτη του 2019 που έδειξε σύνδεση μεταξύ κατανάλωσης σοκολάτας και χαμηλότερων ποσοστών καρδιακών και κυκλοφορικών παθήσεων, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα πειστικά όταν εξετάζεται η βέλτιστη ποσότητα.

Πόσο είναι η ιδανική ποσότητα κατανάλωσης

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου 45 γραμμάρια , δηλαδή δύο έως τέσσερα μικρά κομμάτια σοκολάτας την εβδομάδα, έδειξαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κίνδυνο κυκλοφορικών παθήσεων.

Όταν όμως αυτή η ποσότητα ξεπερνιόταν, το όφελος αντιστρεφόταν, με τα αποτελέσματα να δείχνουν τις αρνητικές συνέπειες της υψηλής κατανάλωσης ζάχαρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λίπος στη μαύρη σοκολάτα προέρχεται από το βούτυρο κακάο, το οποίο αποτελείται κατά περίπου 50–60% από κορεσμένα λιπαρά (συνήθως περισσότερα σε σύγκριση με τις σοκολάτες γάλακτος) γεγονός που την καθιστά λιγότερο υγιεινή σε ορισμένες πτυχές.

Επιπλέον, η μαύρη σοκολάτα μπορεί να περιέχει αρκετή καφεΐνη, καθιστώντας πιο εύκολο να ξεπεραστεί το όριο των 400 mg για τους ενήλικες. Για τις εγκύους, το όριο αυτό είναι μόλις το μισό, γεγονός που κάνει την υπερκατανάλωση ακόμα πιο εύκολη αν δεν υπάρχει προσοχή.

Η JoAnn Manson, καθηγήτρια Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, δήλωσε στο BBC: «Είναι λογικό να καταναλώνει κανείς μαύρη σοκολάτα με υψηλό ποσοστό κακάο αρκετές φορές την εβδομάδα, αρκεί να αποφεύγει την υπερβολική πρόσληψη θερμίδων, αλλά δεν θα πρέπει να τη θεωρεί “υπερτροφή” που χρειάζεται να καταναλώνει περισσότερο. Προσπαθήστε να αυξήσετε τις φλαβανόλες μέσω της διατροφής, με τσάι, μούρα, σταφύλια και άλλα φρούτα, καθώς και με μια λογική, μέτρια ποσότητα σοκολάτας με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο».

