Κριστίνα Αγκιλέρα: Ποζάρει τόπλες φορώντας μόνο μια φούστα και ένα κόσμημα

Diamonds are forever

Η Κριστίνα Αγκιλέρα έκανε ένα post στο προφίλ της στο Instagram, με μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει τόπλες, καλύπτοντας το στήθος με τα χέρια της, και φυσικά οι διαδικτυακοί της φίλοι ενθουσιάστηκαν, όχι όμως μονάχα με την πόζα αλλά με το περιδέραιο που κοσμούσε τον λαιμό της.

Η 45χρονη pop star μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους φαν της με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι και, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, πόζαρε φορώντας μονάχα μια μαύρη tutu φούστα και ένα μοναδικό περιδέραιο.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr