Συγκινεί ο Σάκης Αρναούτογλου: Το «ευχαριστώ» και η παράκληση στη μνήμη της μητέρας του

Συγκινημένος ο Σάκης Αρναούτογλου ευχαριστεί για τη στήριξη μετά την απώλεια της μητέρας του και επικοινωνεί την επιθυμία της οικογένειας.

Σε μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Σάκης Αρναούτογλου ευχαρίστησε όλους όσοι του στάθηκαν μετά την απώλεια της μητέρας του.

Ο γνωστός μετεωρολόγος μίλησε με λόγια καρδιάς για τη στήριξη που δέχεται αυτές τις δύσκολες ώρες, τονίζοντας πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης τον έχουν συγκινήσει βαθιά.

