Το ναζιστικό υποβρύχιο που βυθίστηκε όταν ο κυβερνήτης έκανε ένα μοιραίο λάθος στην... τουαλέτα

Ένα τεχνικό λάθος σε μεγάλο βάθος, αποδείχθηκε πιο μοιραίο και από τον ίδιο τον εχθρό.

Στις 14 Απριλίου 1945, όταν ο πόλεμος στην Ευρώπη όδευε ήδη προς το τέλος του, το γερμανικό υποβρύχιο U-1206 περιπολούσε ανοιχτά της Σκωτίας. Κυβερνήτης του ήταν ο 27χρονος Karl-Adolf Schlitt, έχοντας στην πλάτη του πολεμική εμπειρία οκτώ ολόκληρων... ημερών. Ωστόσο, τίποτα δεν προμήνυε ότι η αποστολή αυτή θα έμενε στην ιστορία όχι για τη συμμετοχή του σε κάποια λυσσαλέα μάχη, αλλά για… την τουαλέτα στο εσωτερικό του.

Τα υποβρύχια της εποχής ζούσαν υπό ακραίες συνθήκες. Στα συμμαχικά σκάφη, τα λύματα αποθηκεύονταν σε δεξαμενές και απορρίπτονταν όταν το υποβρύχιο ανέβαινε στην επιφάνεια. Οι Γερμανοί είχαν επιλέξει μια πιο «προχωρημένη» λύση: απευθείας απόρριψη στη θάλασσα, ώστε να εξοικονομείται χώρος. Το σύστημα όμως λειτουργούσε μόνο σε μικρά βάθη. Σε μεγαλύτερα, η εξωτερική πίεση μπορούσε να στείλει το νερό… πίσω.

Καθώς ο πόλεμος προχωρούσε, οι μηχανικοί ανέπτυξαν μια πιο σύνθετη τουαλέτα, ικανή να λειτουργεί και σε βάθος. Το τίμημα ήταν η πολυπλοκότητα. Για να γίνει σωστά η «εκκένωση», έπρεπε να ανοίξουν και να κλείσουν βαλβίδες με αυστηρή σειρά. Κάθε υποβρύχιο είχε μάλιστα ειδικά εκπαιδευμένο μέλος πληρώματος μόνο γι’ αυτή τη δουλειά.

Ένα λάθος που δεν συγχωρήθηκε

Εκείνο το βράδυ, ο Schlitt αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα χωρίς τη βοήθεια του ειδικού. Κάτι πήγε στραβά. Κάλεσε μηχανικό, όμως πάνω στη βιασύνη του άνοιξε λάθος βαλβίδα. Λύματα και θαλασσινό νερό άρχισαν να εισρέουν στο εσωτερικό του υποβρυχίου.

Σε ένα υποβρύχιο, το νερό μέσα δεν είναι απλώς πρόβλημα. Είναι απειλή της ίδιας της ζωής. Το νερό έφτασε στις εσωτερικές μπαταρίες και η χημική αντίδραση δημιούργησε σύννεφο θανατηφόρου αερίου χλωρίου. Ο κυβερνήτης δεν είχε επιλογή. Διέταξε άμεση ανάδυση.

Το U-1206 εντοπίστηκε σχεδόν αμέσως από συμμαχικά αεροσκάφη. Υπό πυρά, το πλήρωμα προσπάθησε να αερίσει το σκάφος, όμως οι ζημιές ήταν τέτοιες που μια νέα κατάδυση ήταν αδύνατη. Ο Schlitt έδωσε εντολή εγκατάλειψης. Το υποβρύχιο βυθίστηκε.

Το τίμημα ενός «ασήμαντου» λάθους

Ο ίδιος ο κυβερνήτης επέζησε και έζησε μέχρι τα 90 του. Ένας ναύτης σκοτώθηκε από τα πυρά και τρεις ακόμη πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην ακτή. Οι υπόλοιποι 46 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Σε έναν πόλεμο με εκατομμύρια νεκρούς, το περιστατικό του U-1206 μοιάζει μικρό και ολίγον τι αστείο: να μην πας από τορπίλη. Να μην πας από μάχη. Αλλά να πας από το καζανάκι...

