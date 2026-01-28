Η Amazon ανακοινώνει 16.000 απολύσεις: Το λάθος που ξεμπρόστιασε τα σχέδιά της

Μαζικές απολύσεις ετοιμάζεται να κάνει η Amazon αφού θα περικόψει 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Η Amazon ενημέρωσε το προσωπικό της ότι σκοπεύει να περικόψει περίπου 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξορθολογίσει τις λειτουργίες της.

Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο μεγάλο γύρο απολύσεων στον κολοσσό της τεχνολογίας και του λιανεμπορίου, μόλις τρεις μήνες μετά την κατάργηση περίπου 14.000 θέσεων εργασίας.

Ποια χώρα θα επηρεαστεί περισσότερο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πλειονότητα των θέσεων που επηρεάζονται από τις νέες περικοπές θα είναι στις ΗΠΑ, ωστόσο και οι δραστηριότητες της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δουν την κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε πόσοι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστούν.

Η Beth Galetti, ανώτερη αντιπρόεδρος για την εμπειρία ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογία στην Amazon, ανέφερε σε ανάρτησή της στο εταιρικό ιστολόγιο προς το προσωπικό: «Όπως ανέφερα και τον Οκτώβριο, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας μειώνοντας τα επίπεδα ιεραρχίας, αυξάνοντας την υπευθυνότητα και καταργώντας τη γραφειοκρατία. Κάποιοι από εσάς ίσως αναρωτηθείτε αν αυτό σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου ρυθμού, όπου ανακοινώνουμε γενικευμένες περικοπές κάθε λίγους μήνες. Δεν είναι αυτό το σχέδιό μας».

Τα σχέδια της Amazon έγιναν γνωστά κατά λάθος

Σύμφωνα με το BBC, οι απολύσεις αποκαλύφθηκαν ώρες νωρίτερα από την επίσημη ανακοίνωση, όταν εστάλη κατά λάθος εσωτερικό email σε εργαζομένους της εταιρείας. Το μήνυμα, το οποίο ακυρώθηκε σχεδόν αμέσως, ανέφερε ότι εργαζόμενοι σε ΗΠΑ, Καναδά και Κόστα Ρίκα απολύονται στο πλαίσιο ενός σχεδίου «ενίσχυσης της εταιρείας».

Το email είχε ενσωματωθεί σε πρόσκληση ημερολογίου με τίτλο «Send Project Dawn email», που φέρεται να είναι η εσωτερική κωδική ονομασία του νέου γύρου απολύσεων στην Amazon. Αν και οι εργαζόμενοι δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί επίσημα, το περιεχόμενο του μηνύματος επιβεβαίωνε ότι οι περικοπές ήταν ήδη σε εξέλιξη.

Λίγες ώρες αργότερα, η Amazon επιβεβαίωσε τις απολύσεις, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «μείωσης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της ταχύτητας λήψης αποφάσεων».

Η ανακοίνωση, η οποία έγινε αφού τα σχέδια απολύσεων κοινοποιήθηκαν κατά λάθος σε ορισμένους εργαζόμενους την προηγούμενη ημέρα, έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρικές λειτουργίες.

Πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος Andy Jassy είχε δηλώσει ότι η Amazon είναι πιθανό να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της τα επόμενα χρόνια, καθώς αυξάνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για πολλές εργασίες.

Η εταιρεία απασχολούσε περίπου 1,57 εκατομμύρια εργαζομένους στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, εκ των οποίων περίπου 350.000 ανήκαν στο εταιρικό προσωπικό, ενώ η πλειονότητα εργάζεται στις αποθήκες της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο απασχολεί περίπου 75.000 άτομα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Amazon επιβεβαίωσε ότι θα κλείσει τα εναπομείναντα καταστήματα λιανικής Amazon Fresh και Amazon Go στις ΗΠΑ, στρέφοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στη δραστηριότητα των καταστημάτων Whole Foods. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Amazon ανακοίνωσε το κλείσιμο και των 19 καταστημάτων Amazon Fresh στο Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας περίπου 250 θέσεις εργασίας.

Αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Rachel Fagan, οργανώτρια του συνδικάτου GMB, δήλωσε: «Η Amazon δείχνει ποια πραγματικά είναι. Μια εταιρεία που δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι θα πράξει το σωστό για τους εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το γεγονός ότι η Amazon επιβλέπει χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας θα προκαλέσει τεράστια ζημιά σε πόλεις και κωμοπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είναι η στιγμή οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να δουν την Amazon όπως πραγματικά είναι: μια εταιρεία εμμονική με ιλιγγιώδη κέρδη, εις βάρος των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ