Όσοι είναι επαγγελματικά καταξιωμένοι κάνουν 3 πράγματα, που σχεδόν όλοι προσπερνούν, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Μπορεί για τους περισσότερους αυτά τα τρία πράγματα να αποτελούν “ψιλά γράμματα”, όμως για τους ανθρώπους που έχουν καταφέρει να πετύχουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, αποτελούν κομβικό σημείο για την καριέρα τους.

Ζούμε σε μια εποχή, που η λέξη «ανταγωνισμός» βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας. Καμία επαγγελματική διαδρομή δεν είναι εύκολη - ούτε στρωμένη με ροδοπέταλα - συνεπώς απαιτείται αυτοπειθαρχία, εμπιστοσύνη στον εαυτό και γρήγορα αντανακλαστικά.

Κι ενώ η επιτυχία μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους, εμείς καλούμαστε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία και τις ικανότητές μας. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε ένα νέο επαγγελματικό περιβάλλον, οι προσδοκίες είναι υψηλές και οι απαιτήσεις αμέτρητες, γεγονός που είναι απολύτως λογικό να μας μπλοκάρει ή να μας προκαλεί δεύτερες σκέψεις για το κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.

