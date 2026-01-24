Αδιανόητο περιστατικό στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε 13χρονο μαθητή μέσα στην τάξη (vid)

Σοβαρό περιστατικό σε γυμνάσιο των Σερρών, με 60χρονη εκπαιδευτικό να κατηγορείται ότι φίμωσε μαθητή και έδωσε εντολή να του δέσουν τα χέρια.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις Σέρρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο. Σύμφωνα με την καταγγελία, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η υπόθεση έγινε γνωστή την Παρασκευή, όταν η μητέρα του ανήλικου μαθητή προσέφυγε στην Ασφάλεια Σερρών και κατήγγειλε την εκπαιδευτικό, η οποία φέρεται να είναι και διευθύντρια του σχολείου.

Η «τιμωρία» επειδή έκανε φασαρία

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, η 60χρονη καθηγήτρια φέρεται να τοποθέτησε μονωτική ταινία στο στόμα του μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το έκανε επειδή ο 13χρονος προκαλούσε φασαρία μέσα στην τάξη.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φέρεται να έδωσε εντολή σε συμμαθητή του ανήλικου να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία, μπροστά στους υπόλοιπους μαθητές.

Οι γονείς του παιδιού ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν και προχώρησαν σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Η 60χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ