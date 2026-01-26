Το αγγλικό κάστρο όπου οι επισκέπτες κοιμούνται ανάμεσα σε 100 φαντάσματα

Oι επισκέπτες μπορούν να κοιμηθούν μέσα σε ένα μεσαιωνικό κάστρο που θεωρείται το πιο στοιχειωμένο της Αγγλίας, με πάνω από 100 αναφερόμενες θεάσεις φαντασμάτων.

Κρυμμένο ανάμεσα στους λόφους και τα πυκνά δάση του Northumberland, στη βόρεια Αγγλία, το μικρό χωριό Chillingham φιλοξενεί ένα από τα πιο αινιγματικά και σκοτεινά αξιοθέατα της χώρας. Το Κάστρο Chillingham, ένα μεσαιωνικό οχυρό του 12ου αιώνα, έχει αποκτήσει τη φήμη του πιο στοιχειωμένου κάστρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερες από 100 καταγεγραμμένες θεάσεις φαντασμάτων να συνοδεύουν την ιστορία του.

Χτισμένο σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στα σύνορα με τη Σκωτία, το κάστρο υπήρξε για αιώνες σκηνικό πολέμων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Σήμερα, οι θρύλοι αυτοί ζωντανεύουν μέσα από αφηγήσεις επισκεπτών και ξεναγών που μιλούν για ανεξήγητους θορύβους, ψιθύρους μέσα στη νύχτα, απότομες πτώσεις θερμοκρασίας και αντικείμενα που φαίνεται να κινούνται μόνα τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο διαβόητος «Θάλαμος Βασανιστηρίων», ένας χώρος που προκαλεί δέος ακόμη και με το φως της ημέρας.

Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλοί επισκέπτες αισθάνονται έντονη δυσφορία ή αναφέρουν πως ακούν κραυγές, παρότι ο χώρος είναι άδειος. Οι νυχτερινές περιηγήσεις στο κάστρο συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες, προσελκύοντας λάτρεις του παραφυσικού από όλο τον κόσμο.

Για όσους διαθέτουν γερά νεύρα, το Chillingham Castle προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής εντός των τειχών του. Οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν τη νύχτα σε ιστορικά διαμερίσματα, πύργους ή παλιές αίθουσες, διατηρημένες με σεβασμό στην αρχική τους μορφή. Πολλοί περιγράφουν την εμπειρία ως ένα έντονο ταξίδι στον χρόνο, με την ατμόσφαιρα του κάστρου να γίνεται πιο βαριά μετά τη δύση του ήλιου.

Πέρα από τους θρύλους και τα φαντάσματα, το κτήμα του κάστρου κρύβει και ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Στο γύρω πάρκο ζει το περίφημο κοπάδι βοοειδών Chillingham, ένα από τα ελάχιστα άγρια κοπάδια στον κόσμο. Τα ζώα αυτά ζουν απομονωμένα εδώ και αιώνες, σχεδόν χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, αποτελώντας αντικείμενο μελέτης για επιστήμονες που αναζητούν στοιχεία για τη φυσική συμπεριφορά των ζώων.

Το Κάστρο Chillingham συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία, το μυστήριο και τη φύση, προσφέροντας μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται - είτε πιστεύει κανείς στα φαντάσματα είτε όχι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ