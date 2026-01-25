Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός διαιτητής μετά από φωτιά στο σπίτι του

Νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα εντοπίστηκε ο Σάββας Ιορδανίδης, πρώην διεθνής διαιτητής βόλεϊ, έπειτα από πυρκαγιά που φέρεται να προκλήθηκε από γκαζάκι στην κουζίνα.

Τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα βρήκε ο Σάββας Ιορδανίδης, παρατηρητής διαιτησίας και πρώην διεθνής διαιτητής βόλεϊ. Ο 74χρονος εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οικία του, στην περιοχή Καστελόκαμπος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από γκαζάκι που είχε ανάψει ο ίδιος για να ετοιμάσει καφέ και πιθανότατα ξέχασε αναμμένο. Ο καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του σπιτιού, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να μην καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τον 74χρονο χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό του σπιτιού, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η εστία της πυρκαγιάς φαίνεται πως βρισκόταν στην κουζίνα, όπου εντοπίστηκαν αναμμένες οι εστίες, ενώ ο κρότος που ακούστηκε αποδίδεται σε γκαζάκια που υπήρχαν στον χώρο.

Θλίψη στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ

Η είδηση του θανάτου του Σάββα Ιορδανίδη προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ. Ο εκλιπών ήταν ενεργός παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες της Volley League ανδρών και γυναικών και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές που ανέδειξε το άθλημα στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και σε τελικούς και μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού βόλεϊ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο.

