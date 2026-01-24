Ακραίο πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Ζυμαρικά παγώνουν ακαριαία στον αέρα (vid)

Πρωτοφανής κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ, επηρεάζοντας πάνω από 40 πολιτείες, με πολικές θερμοκρασίες, σφοδρές χιονοπτώσεις και επικίνδυνο παγετό να παραλύουν υποδομές και μετακινήσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα εκτεταμένο καιρικό σύστημα στις ΗΠΑ, το οποίο οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ιστορικό τόσο λόγω της έντασής του όσο και της διάρκειάς του. Το μέτωπο ξεκίνησε από τον Νότο και κινείται προς τις βόρειες και ανατολικές περιοχές, καλύπτοντας τεράστιο γεωγραφικό εύρος.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μετεωρολογικά δίκτυα, περισσότεροι από 235 εκατομμύρια πολίτες σε τουλάχιστον 40 πολιτείες έχουν λάβει προειδοποιήσεις για ακραία χειμερινά φαινόμενα.

Μινεσότα: Αίσθηση ψύχους έως -43°C

Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι συνθήκες στη Μινεσότα, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε στους -29 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αίσθηση του ψύχους άγγιξε τους -43.

Η ένταση του φαινομένου αποτυπώθηκε σε βίντεο που έγιναν viral, δείχνοντας ζυμαρικά να παγώνουν σχεδόν ακαριαία μόλις εκτεθούν στον εξωτερικό αέρα.

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa — FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026

Πέρα από τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, η κακοκαιρία συνοδεύεται από ισχυρές χιονοπτώσεις και εκτεταμένο παγετό. Από το Τέξας έως τις ανατολικές ακτές, οι μετακινήσεις χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για πιθανά προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για διακοπές ρεύματος και κινδύνους για ανθρώπους και ζώα, με αρκετές πολιτείες να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και μπλοκαρισμένοι δρόμοι: «Οι δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων δεκαετιών»

Το καιρικό σύστημα εκτείνεται σε περισσότερα από 2.300 μίλια, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω του πάγου.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν την ένταση των φαινομένων στον πολικό στρόβιλο, ο οποίος ωθεί εξαιρετικά ψυχρές αέριες μάζες πολύ νοτιότερα από το συνηθισμένο. Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να προμηθευτούν βασικά αγαθά.

Τα δελτία των υπηρεσιών κάνουν λόγο για «πυκνές χιονοπτώσεις», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» και «επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες με ισχυρούς ανέμους».

Ο μετεωρολόγος Ράιαν Μόι προειδοποίησε ότι «οι επόμενες 10 ημέρες μπορεί να αποδειχθούν οι πιο δύσκολες των τελευταίων 40 ετών για τον αμερικανικό χειμώνα», επισημαίνοντας τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος σε περιοχές όπου η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους -18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Τέξας, η ανησυχία είναι αυξημένη, καθώς παραμένουν νωπές οι μνήμες του 2021, όταν η κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου συνδέθηκε με τουλάχιστον 200 θανάτους.

Nearly unprecedented in scale stretching from Arizona to Washington D.C. with snow, ice, freezing rain, and even thunderstorms.



This is weather at the start of the second quarter of the 21st Century. We haven't seen anything yet. pic.twitter.com/rQDSrn10aP — Ryan Maue (@RyanMaue) January 24, 2026

Άδειασαν και τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Η κακοκαιρία προκάλεσε σκηνές πανικού σε πολλές περιοχές, με καταναλωτές να αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ φοβούμενοι ελλείψεις.

Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε ανατολικές πολιτείες το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φτάσει τους 50 έως 60 πόντους, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

