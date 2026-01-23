Όλγα Κεφαλογιάννη: Η απάντησή της μετά τον σάλο περί «φωτογραφικού νόμου» για την επιμέλεια των παιδιών της

Πολιτική αντιπαράθεση, εξώδικο με βαρείς χαρακτηρισμούς και κυβερνητικές εξηγήσεις γύρω από τροπολογία για τη συνεπιμέλεια που μπήκε σε άσχετο νομοσχέδιο.

Σοβαρές πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνδέθηκε άμεσα με την προσωπική δικαστική διαμάχη της υπουργού Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της Μίνω Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η κριτική εστιάζει στο γεγονός ότι η υπουργός ήταν το πρώτο πρόσωπο που έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης, γεγονός που οδήγησε την αντιπολίτευση αλλά και τον ίδιο τον Μίνω Μάτσα να μιλούν για «φωτογραφική» ρύθμιση, προσαρμοσμένη σε προσωπική υπόθεση μέλους της κυβέρνησης.

Το εξώδικο και οι βαριές αιχμές

Ο Μίνωας Μάτσας, μέσω του δικηγόρου του, απέστειλε εξώδικο στην Όλγα Κεφαλογιάννη, στο οποίο διατυπώνονται σκληροί χαρακτηρισμοί και ευθείες αιχμές για πολιτική και ηθική έκθεση της υπουργού. Στο εξώδικο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται αυτούσιο:

«Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα, άδικο για τα παιδιά μας, τελικώς όμως αλυσιτελές για εσάς, να προσπαθείτε αδιαλείπτως επί ενάμισι έτος τώρα, με συνειδητά αναξιοπρεπή, λόγω και έργω, συμπεριφορά, να δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις εκ του μηδενός…»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρονική σύμπτωση ανάμεσα στην έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών για πλήρη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και στην ψήφιση της επίμαχης διάταξης. Όπως σημειώνεται στο εξώδικο:

«Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών… ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή…»

Ο Μίνωας Μάτσας καταλήγει ότι, ανεξαρτήτως προθέσεων, το γεγονός ότι η υπουργός ήταν η πρώτη που αξιοποίησε τη διάταξη «σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά».

Η κυβερνητική υπεράσπιση της διάταξης

Από κυβερνητικής πλευράς, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όσο και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπερασπίστηκαν τη ρύθμιση.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η διάταξη ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και «δεν αλλάζει ούτε κατ’ ελάχιστον η ουσία του οικογενειακού δικαίου», σημειώνοντας πως το αν η κ. Κεφαλογιάννη έκανε χρήση της είναι θέμα που θα κριθεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.

Ο Γιώργος Φλωρίδης, από την πλευρά του, απέρριψε ότι η τροπολογία πέρασε «νύχτα» και εξήγησε πως προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής πρωτόδικης απόφασης συνεπιμέλειας έως την εκδίκαση της έφεσης, χωρίς να ακυρώνεται το δικαίωμα προσφυγής. Όπως τόνισε, η ρύθμιση αφορά όλους τους πολίτες και όχι συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η απάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Με δημόσια δήλωσή της, η υπουργός Τουρισμού επιχείρησε να απαντήσει στις αντιδράσεις, επιμένοντας ότι η ρύθμιση δεν είναι προσωπική και ότι η ίδια έκανε χρήση ενός δικαιώματος που έχει κάθε γονέας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.»

Και προσθέτει:

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου.»

Στην αναλυτική της δήλωση υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ψηφίστηκε ευρέως από τη Βουλή και έχει ως μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των παιδιών, ενώ τονίζει πως οι οικογενειακές υποθέσεις «δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Η αντιπαράθεση γύρω από την τροπολογία έχει ξεφύγει από τα στενά όρια μιας οικογενειακής διαφοράς και έχει λάβει έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Το αν η συγκεκριμένη διάταξη θα αποδειχθεί στην πράξη «φωτογραφική» ή όχι, μένει πλέον να κριθεί τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

