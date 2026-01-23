Η 9χρονη που είδε την απαγωγή της αδερφής της: Θυμήθηκε τον δράστη ξεφυλλίζοντας το βιβλίο Γκίνες

Η υπόθεση της Elizabeth Smart επιστρέφει στο προσκήνιο με νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Η απαγωγή της Elizabeth Smart είχε γίνει εθνική υπόθεση στις ΗΠΑ όταν, το 2002, εξαφανίστηκε για πάνω από 9 μήνες. Τώρα, με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο "Kidnapped: Elizabeth Smart", μια ιστορία από τις πρώτες ημέρες της έρευνας κάνει ξανά τον γύρο του κόσμου.

Στο ντοκιμαντέρ μιλά και η μικρότερη αδερφή της, η Mary Katherine Smart, που ήταν μόλις 9 ετών όταν είδε έναν άντρα να μπαίνει στο σπίτι τους και να παίρνει την Elizabeth. Σοκ, φόβος, και μια παιδική ανάμνηση που έμεινε εκεί, σαν άλυτος κόμπος.

Οταν ένα βιβλίο έκανε το κλικ

Μήνες μετά την απαγωγή, η Mary Katherine περιγράφει πως δεν μπορούσε να κοιμηθεί εύκολα. Εμενε ξύπνια, ξεφύλλιζε βιβλία, προσπαθούσε να θυμηθεί, να συνδέσει πρόσωπα και φωνές. Κάποιο βράδυ, περίπου τέσσερις μήνες μετά, έπιασε στα χέρια της ένα βιβλίο Guinness World Records. Και εκεί συνέβη το απρόσμενο.

Οπως λέει η ίδια, ενώ ξεφύλλιζε τις σελίδες, για κάποιο λόγο της ήρθε στο μυαλό ένα όνομα και μαζί του μια βεβαιότητα. Ηξερε ποιος είχε βρεθεί στο υπνοδωμάτιό της εκείνη τη νύχτα του 2002. Το είπε στους γονείς της. Το όνομα που ανέφερε ήταν Immanuel, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Brian David Mitchell.

Ο πατέρας της, Ed Smart, θυμάται ότι όταν γύρισαν σπίτι, η Mary Katherine τους είπε πως πιστεύει ότι ξέρει ποιος το έκανε. Η μητέρα τους, Lois, είχε γνωρίσει τον άντρα αυτό όταν κήρυττε στην περιοχή ως άστεγος και κάποια στιγμή του είχε προτείνει να βοηθήσει σε δουλειές του σπιτιού. Η Mary Katherine τον είχε δει τότε. Και το βιβλίο, με έναν περίεργο τρόπο, της ξεκλείδωσε τη μνήμη.

Η αστυνομία, όπως αναφέρεται, αρχικά ήταν επιφυλακτική. Υπήρχε ήδη άλλη κατεύθυνση στην έρευνα. Ομως η περιγραφή, το σκίτσο που κυκλοφόρησε αργότερα και οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν ότι η μικρή είχε δίκιο. Ο Mitchell εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η Elizabeth βρέθηκε ζωντανή μετά από μήνες αιχμαλωσίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ