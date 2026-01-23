Έκανε 50 έλξεις και 100 pushups καθημερινά για 30 μέρες: Οι αλλαγές που είδε στο σώμα του (vid)

YouTuber έβαλε το σώμα του σε μια απίστευτη πρόκληση με αποτέλεσμα να φτάσει σε ένα συμπέρασμα, το οποίο και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του.

Ένας άνδρας, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του σε μια καθημερινή πρόκληση, κάνοντας 50 έλξεις στο μονόζυγο και 100 pushups για 30 συνεχόμενες μέρες, μοιράστηκε τα αποτελέσματα που είδε στο σώμα του. Αφού παρατήρησε πτώση στη φυσική του κατάσταση και στην εμφάνισή του, ο Youtuber Scott Luu αποφάσισε να ακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα για να δει αν μπορούσε να γίνει και πάλι γραμμωμένος.

Ωστόσο, ο Luu έθεσε κάποιους κανόνες που έκαναν την πρόκληση λίγο πιο διαχειρίσιμη. Αυτή περιλάμβανε το ότι δεν χρειάστηκε να κάνει όλο το πρόγραμμα σε μία συνεδρία, αλλά μπορούσε να την μοιράσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. «Όσο κατάφερνα να ολοκληρώσω συνολικά 50 έλξεις και 100 pushups με σωστή τεχνική πριν κοιμηθώ, ήταν μια επιτυχημένη μέρα», μοιράστηκε ο Luu.

Για να ξεκινήσει την πρόκληση και να αποκτήσει μια αίσθηση του τι τον περίμενε, ο influencer αποφάσισε να ανακαλύψει τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων κάθε άσκησης που μπορούσε να κάνει πριν κουραστεί. Στην αρχή, αυτό ήταν περίπου οκτώ έλξεις και 28 pushups. Ο Luu είπε: «Το πλάνο μου ήταν να κάνω τα pushups και τις έλξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε πέντε διαφορετικές συνεδρίες με διαφορά τριών έως τεσσάρων ωρών».

Οι δυσκολίες του YouTuber και η λύση που βρήκε

Ωστόσο, όποιος έχει προσπαθήσει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα γυμναστικής, θα γνωρίζει ότι η καθημερινότητα συχνά στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά μας. Έτσι ο Luu δυσκολεύτηκε να πετύχει αυτόν τον στόχο. Αντ’ αυτού, βρήκε έναν πιο φυσικό ρυθμό για το σώμα του και χώρισε την πρόκληση σε τρεις συνεδρίες ανά ημέρα.

Ακόμη και αυτό, όμως, δεν μπορούσε να αντισταθμίσει το πόσο απροετοίμαστο ήταν το σώμα του για την πρόκληση, με τον Youtuber να παραδέχεται: «Μετά από μόλις δύο μέρες, την τρίτη μέρα αναγκάστηκα να βάλω μια μέρα ξεκούρασης διότι το σώμα μου δεν μπορούσε να το αντέξει».

Αυτό ανάγκασε τον Luu να ξανασκεφτεί το πλάνο του, δεσμευόμενος να κάνει 100 pushups και 50 έλξεις για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας τον υπόλοιπο χρόνο για ανάκαμψη. Παρά την απογοήτευση, αφού είχε προετοιμάσει το σώμα του με αυτόν τον τρόπο για 30 μέρες, επέστρεψε στην πρόκληση. Αυτή τη φορά, δεν υπήρχαν μέρες ξεκούρασης.

Οι επιπτώσεις στο σώμα του

Από την πρώτη μέρα της πρόκλησης, ο Luu δεσμεύτηκε ξανά στη κουραστική ρουτίνα. Αλλά μετά από 12 μέρες επιτυχημένων σετ, το σώμα του άρχισε να δυσκολεύεται. «Ήταν πραγματικά επώδυνο να κρατάω τη μπάρα για τις έλξεις», θυμάται.

«Τελικά, είχα ένα εσωτερικό αιμάτωμα στο δεξί μου χέρι, πιθανότατα επειδή κρατούσα τη μπάρα πάρα πολύ σφιχτά, οπότε ήταν πολύ πολύ επώδυνο». Ο Luu ένιωσε επίσης, συχνό πόνο στα αντιβράχια, καθώς και συνεχή μυϊκή δυσκαμψία στο στήθος και τους πλατείς μυς.

Αλλά καθώς περνούσαν οι μέρες και η σειρά του συνεχίζονταν, ανάγκασε τον εαυτό του να συνεχίσει και να κάνει σετ pushups ή έλξεις όποτε μπορούσε, ακόμα και στις 3:30 π.μ. «Θαυματουργά, το σώμα μου άρχισε να προσαρμόζεται και ένιωθα λιγότερο πόνο και δυσκαμψία», μοιράστηκε.

Τι συνειδητοποίησε από την πρόκληση

Κάποια στιγμή άρχισε να ξεπερνά τα προσωπικά του ρεκόρ στις έλξεις στο μονόζυγο, καταφέρνοντας έως και 17 σε ένα σετ. Ο Luu περιέγραψε πώς η πρόκληση τον έκανε τον δυνατότερο όσο ποτέ άλλοτε. Όταν ο influencer ολοκλήρωσε την 30ήμερη πρόκληση, συνειδητοποίησε ότι η πιο αξιοσημείωτη βελτίωση που είδε δεν ήταν καν σωματική.

«Μερικές φορές πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου πέρα από ό,τι πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις, ώστε να απελευθερώσεις τις δυνατότητές σου. Προπονήθηκα ώστε να δυναμώσω το σώμα μου και να αντέξει, αλλά το μυαλό μου δεν είχε προλάβει να φτάσει στο επίπεδο του τι είμαι ικανός να κάνω», ανέφερε.

Ο Luu πρόσθεσε: «Μου έχει εμφυσήσει μια αδιάρρηκτη αυτοπεποίθηση ότι, ακόμα και αν η πρόκληση είναι δύσκολη, όταν τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά σκληρά, μπορώ ακόμα να τα καταφέρω».

