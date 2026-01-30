Η Apple πέτυχε το καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας της για τα iPhone

Εντυπωσιακά τα πήγαν τα iPhone στο τελευταίο τρίμηνο της Apple

Η Apple πέτυχε ρεκόρ για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους που έληξε στις 27/12/2025.

Τα έσοδά της έφτασαν στα 143,8 δισ. δολάρια (+16% YoY) και τα καθαρά κέρδη στα 42,1 δισ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 138,5 δισ.

Τα iPhone πέτυχαν έσοδα ρεκόρ στα 85,3 δισ. (+23%), κυρίως λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, με τη σειρά iPhone 17 να κερδίζει τις εντυπώσεις με τα νέα της χαρακτηριστικά και παρά το γεγονός ότι το iPhone Air δεν ενθουσίασε το κοινό και το ότι υπάρχουν μεγάλα θέματα με την τροφοδοσία της εταιρείας από προμηθευτές chips.

Οι υπηρεσίες της Apple έφτασαν τα 30 δισ. δολάρια (+14%), τα Mac τα 8,4 δισ. (-6,7%), τα iPad κινήθηκαν στο +6% και τα wearables στο -2%.

Ο Tim Cook δήλωσε ότι η ενίσχυση που θα έρθει στη Siri με το ΑΙ του Google Gemini για περισσότερη προσωποποιημένη εμπειρία θα φέρει περαιτέρω άνοδο, ενώ η πρόσφατη εξαγορά της εταιρείας Q.ai (για 2 δισ.) θα ενισχύσει τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε AirPods και Apple Vision Pro.