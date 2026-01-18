«Mounjaro»: Έχασε 54 κιλά και κέρδισε... 7,5 εκατοστά - Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Η εντυπωσιακή απώλεια 54 κιλών με το φάρμακο Mounjaro έφερε για έναν 28χρονο άνδρα ένα αποτέλεσμα που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος. Μια «αύξηση» 7,5 εκατοστών, που άνοιξε συζήτηση για το τι πραγματικά αλλάζει στο ανδρικό σώμα μετά τη δραστική απώλεια βάρους και τι λέει η ιατρική.

Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η μαρτυρία ενός 28χρονου άνδρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι η απώλεια βάρους με τη βοήθεια του φαρμάκου Mounjaro συνοδεύτηκε από μια απροσδόκητη αλλαγή στο σώμα του: αύξηση κατά περίπου 7,5 εκατοστά στο μήκος του πέους του.

Ο Μέισον Νιούμαν, στον οποίο συνταγογραφήθηκε το Mounjaro -φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και ανήκει στην κατηγορία των GLP1- δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασε συνολικά 54 κιλά, περνώντας από ρούχα μεγέθους XXXL σε S.

Η «αύξηση» που δεν είναι ακριβώς αύξηση

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η αλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε πραγματική ανατομική μεγέθυνση, αλλά στη δραστική μείωση του λίπους στην ηβική περιοχή.

«Όταν χάνεις λίπος, απλώς βλέπεις περισσότερο το σώμα σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιατρικοί κύκλοι επιβεβαιώνουν ότι σε άνδρες με παχυσαρκία, η συσσώρευση λίπους γύρω από τη βάση του πέους μπορεί να “κρύβει” μέρος του μήκους του. Με την απώλεια βάρους, το όργανο γίνεται πιο ορατό, δημιουργώντας την αίσθηση αύξησης μεγέθους.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο δρ Στάντον Χόνιγκ, επικεφαλής Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, εξηγεί ότι η απώλεια λίπους είναι βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της εικόνας του πέους, όμως δεν είναι ο μόνος.

Τα φάρμακα τύπου GLP1, όπως το Mounjaro, συμβάλλουν στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και της αιματικής ροής, κάτι που μπορεί να έχει θετική επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία, ειδικά σε άτομα με ήπια στυτική δυσλειτουργία.

Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ανεξήγητη ή απότομη αλλαγή στη σεξουαλική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματία υγείας.

Ο φόβος της υποτροπής

Ο Μέισον παραδέχεται ότι ανησυχεί για το τι θα συμβεί αν διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή. Όπως ανέφερε, όταν πήρε ξανά βάρος, εμφάνισε έντονο άγχος και κρίσεις πανικού, γεγονός που τον οδήγησε να πάρει και πάλι το φάρμακο.

«Αν δεν αλλάξω πραγματικά τις διατροφικές μου συνήθειες, υπάρχει ο κίνδυνος να τα ξαναπάρω όλα», είπε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε ένα δύσκολο μεταβατικό στάδιο.

Το λεγόμενο «πέος Mounjaro» δεν αποτελεί νέα ιατρική ανακάλυψη, αλλά ένα οπτικό και λειτουργικό αποτέλεσμα της απώλειας βάρους και της βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα φάρμακα απώλειας βάρους δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μαγική λύση, αλλά ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής υγείας, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση.

