Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι πόλεις των ΗΠΑ που θα κινδύνευαν πρώτες

Ειδικός στα πυρηνικά αναλύει ποιες αμερικανικές πόλεις θα κινδύνευαν πρώτες σε παγκόσμια σύγκρουση.

Πρόκειται για ένα σενάριο που κανείς δεν θέλει να δει να γίνεται πραγματικότητα. Κι όμως, μέσα στο 2026 οι συζητήσεις για έναν πιθανό Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο επανέρχονται ολοένα και συχνότερα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συσσωρεύονται. Από τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή σκηνή, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η ανησυχία παραμένει σταθερά παρούσα και βαίνει -δυστυχώς- αυξανόμενη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιστορικός με ειδίκευση στα πυρηνικά στο Stevens Institute of Technology, Alex Wellerstein, ανέλυσε ποιοι θα ήταν οι πρώτοι στόχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης μεγάλων δυνάμεων, με πιο συχνό σενάριο μια αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ρωσίας.

Οι πόλεις με στρατηγική σημασία

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά σε μεγάλες στρατιωτικές βάσεις θα βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας. Η Χονολουλού στη Χαβάη, λόγω της παρουσίας βάσεων όπως το Pearl Harbor και το Hickam Air Force Base, θεωρείται κρίσιμη για την αμερικανική επιρροή στον Ειρηνικό.

Αντίστοιχα, πόλεις όπως το Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα αποκτούν δυσανάλογα μεγάλη σημασία, καθώς φιλοξενούν βάσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών και πυρηνικών όπλων. Παρόμοιοι κίνδυνοι υπάρχουν και για μικρότερες πόλεις κοντά σε αεροπορικές βάσεις σε πολιτείες όπως το Ουαϊόμινγκ, η Μοντάνα και η Νεμπράσκα, περιοχές που δεν διαθέτουν τις υποδομές για μαζική εκκένωση.

Κολοράντο, Νέο Μεξικό και ενέργεια

Το Κολοράντο Σπρινγκς θεωρείται επίσης κομβικό, καθώς φιλοξενεί το NORAD και βάσεις της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ. Στο ίδιο επίπεδο κινδύνου τοποθετείται και το Αλμπουκέρκι στο Νέο Μεξικό, κοντά σε εγκαταστάσεις που εκτιμάται ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Χιούστον του Τέξας, όχι μόνο λόγω του πληθυσμού του, αλλά και επειδή αποτελεί την ενεργειακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ, με τεράστια σημασία για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι μεγάλοι αστικοί στόχοι

Πέρα από τις στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, ένας αντίπαλος θα στόχευε και τα μεγάλα αστικά κέντρα για να πλήξει το ηθικό. Πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο θεωρούνται προφανείς στόχοι λόγω πληθυσμού και οικονομικής ισχύος.

Τέλος, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται πάντα η Ουάσινγκτον. Ακόμη κι αν ο εκάστοτε πρόεδρος έχει απομακρυνθεί εγκαίρως, η έδρα της κυβέρνησης και το Πεντάγωνο παραμένουν σύμβολα και στρατηγικοί στόχοι πρώτης γραμμής.

