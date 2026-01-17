«Τρομοκρατημένοι, θυμωμένοι και αποφασισμένοι»: Κάτοικοι της Μινεσότα μιλούν στο Reader μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

Τα όνειρα και οι φόβοι των καθημερινών ανθρώπων στη Μινεσότα ύστερα από τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και την «εισβολή» της ICE.

Eάν ο ιστορικός του μέλλοντος, ερχόταν για λίγο στο δικό μας παρόν και πιο συγκεκριμένα, στη χώρα που θεωρείται η μεγαλύτερη δημοκρατία της Δύσης, τι θα έλεγε; Τι θα μετέφερε στους δικούς του στο μέλλον;

Στις 4 Ιουλίου του 2026, αυτή η…δημοκρατία θα γιορτάσει τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της. Στη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας αναγράφεται πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Οι Πατέρες του Αμερικανικού Έθνους δεν σκέφτηκαν να κάνουν κάποια διάκριση. Τους πρόλαβε ο Τραμπ και η ICE.

Τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Μινεάπολη της Μινεσότα φέρνουν στο προσκήνιο όχι απλώς και μόνο έναν διχασμό, αλλά την τρομακτική δράση της αμερικανικής κυβέρνησης ενάντια στους ίδιους τους πολίτες της που (θεωρητικά) πρέπει να προστατεύει. Η Ρενέ Γκουντ ήταν μια μητέρα, σύζυγος, καλλιτέχνις και ακτιβίστρια.

