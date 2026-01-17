Προειδοποίηση Κολυδά: «Έρχεται κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»

Ψύχος, βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς ακρότητες αλλά με διάρκεια φέρνει το νέο χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα.

Σε καθαρά χειμερινή τροχιά μπαίνει ξανά ο καιρός στη χώρα, μετά το πρόσκαιρο διάλειμμα με πιο ήπιες θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσουν συνθήκες που παραπέμπουν σε χειμώνα παλαιότερων δεκαετιών, χωρίς υπερβολές, αλλά με σαφή διάρκεια και συνέπεια.

Όπως εξηγεί, ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αίσθηση του ψύχους θα ενισχύεται περαιτέρω από τους βοριάδες, οι οποίοι στο Αιγαίο θα πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί.

Έμφαση στο κρύο και στους ανέμους

Το σκηνικό θα συνοδεύεται από κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Στα ορεινά, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις, χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα.

Ο κ. Κολυδάς ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για κάποιο ακραίο καιρικό επεισόδιο, αλλά για μια σταθερή καιρική κατάσταση με καθαρά χειμερινά χαρακτηριστικά. Ψύχος, άνεμος και διάρκεια είναι τα βασικά στοιχεία του καιρού των επόμενων ημερών, θυμίζοντας τον χειμώνα όπως ήταν παλαιότερα, χωρίς αιφνίδιες εξάρσεις ή επικίνδυνα φαινόμενα.

Με λίγα λόγια, η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο κανονικού χειμώνα. Όχι εντυπωσιακού, αλλά αυθεντικού. Από εκείνους που δεν αιφνιδιάζουν, απλώς επιμένουν.

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο…

Κολυδάς: Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι

Λίγο αργότερα με νέα ανάρτησή του του ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι. «Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι περιορισμένη, καθώς λείπει η ουσιαστική ψυχρή λίμνη και η δυναμική αστάθεια που απαιτούνται για τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφών τύπου Nimbostratus (Ns). Χωρίς αυτά, οι μηχανισμοί συνεχούς και οργανωμένου υετού δεν ενεργοποιούνται.

Παράλληλα, το προφίλ της ατμόσφαιρας παραμένει σχετικά ξηρό. Έτσι, ακόμη κι όπου εκδηλώνονται φαινόμενα, ο υετός είναι συχνά «φτωχός» ή μερικώς εξαχνωμένος, με αποτέλεσμα τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους στα ημιορεινά. Στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, χωρίς διάρκεια.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από Τετάρτη και Πέμπτη, με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα—μια εξέλιξη που θα αναλύσουμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες».