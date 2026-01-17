Οι άνθρωποι που δεν επιτρέπουν στην κριτική να τους επηρεάσει, κάνουν αυτά τα 5 πράγματα

Δεν αγνοούν την κριτική, απλώς αποφασίζουν να την αντιμετωπίσουν με ώριμο και προστατευτικό για τον εαυτό τους τρόπο.

Σε μια εποχή όπου η κριτική – θεμιτή ή μη – διακινείται με ταχύτητα φωτός, από τα social media μέχρι τον επαγγελματικό χώρο, η ανθεκτικότητα απέναντι στα αρνητικά σχόλια μοιάζει να είναι επιτακτική ανάγκη.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που «λυγίζουν» μπροστά στην αποδοκιμασία, αμφισβητώντας τον εαυτό τους και τις επιλογές τους. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να μένουν ψύχραιμοι και ανεπηρέαστοι, ακόμη και όταν η κριτική γίνεται έντονη ή άδικη.

Το κοινό χαρακτηριστικό τους δεν είναι η αδιαφορία, αλλά η συνειδητή διαχείριση. Δεν αγνοούν την κριτική, απλώς επιλέγουν πώς θα τη φιλτράρουν και αν αξίζει να τους αγγίξει.

Πρόκειται για μια δεξιότητα που καλλιεργείται και βασίζεται σε συγκεκριμένες στάσεις ζωής. Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που κάνουν όσοι δεν επιτρέπουν στην αρνητική κριτική να τους καθορίσει.

