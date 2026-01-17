Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη άνδρας για το στυγερό έγκλημα

Οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του 50χρονου στην Αιτωλοακαρνανία. Στα χέρια των Αρχών ένας 44χρονος άνδρας.

Νεότερα στοιχεία σχετικά με την άγρια δολοφονία του 50χρονου στην περιοχή της Μακρυνείας Αιτωλοακαρνανίας. Οι Αρχές φαίνεται ότι έχουν συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη.

Σε ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρεται πως ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr