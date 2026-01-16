25 χρόνια Wikipedia: Πώς η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια δοκιμάζεται στην εποχή της AI

Η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια ζωής και αντιμετωπίζει πτώση επισκεψιμότητας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Παραμένει όμως βασικός πυλώνας αξιόπιστης γνώσης.

Όταν ο Ian Ramjohn επεξεργάστηκε για πρώτη φορά ένα λήμμα της Wikipedia το 2004, δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν μέρος ενός από τα πιο φιλόδοξα πειράματα συλλογικής γνώσης στην ιστορία του Διαδικτύου. Τότε, με μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ, διόρθωσε ξεπερασμένες πληροφορίες για την κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. «Η αίσθηση ότι μπορείς να διορθώσεις κάτι λάθος, άμεσα και δημόσια, ήταν καθοριστική», θυμάται.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Wikipedia έχει εξελιχθεί από ένα αμφισβητούμενο εγχείρημα crowdsourcing σε βασικό σημείο αναφοράς για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, ιδίως σε θέματα επιστήμης. Από λίστες μικροοργανισμών που επιβίωσαν στο διάστημα μέχρι αναλυτικές περιγραφές του ανθρώπινου σώματος, για πολλούς αποτελεί ακόμη την ταχύτερη πύλη στην αξιόπιστη γνώση.

Ωστόσο, η επέτειος των 25 ετών βρίσκει τη Wikipedia αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται πτώση στην επισκεψιμότητα, καθώς οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο σε απαντήσεις που παράγονται απευθείας από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στις μηχανές αναζήτησης. Σύμφωνα με στοιχεία του Wikimedia Foundation, σε ορισμένες περιόδους οι προβολές σελίδων μειώθηκαν αισθητά, ενώ εξωτερικές αναλύσεις δείχνουν απώλεια δισεκατομμυρίων επισκέψεων μέσα σε λίγα χρόνια.

Παρά τις διακυμάνσεις στη δημοφιλία της, η Wikipedia εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τον τρόπο λειτουργίας της. Οι πολιτικές ουδετερότητας, η αυστηρή τεκμηρίωση, το δημόσιο ιστορικό επεξεργασιών και οι σελίδες συζήτησης δημιούργησαν έναν μηχανισμό αυτοδιόρθωσης που ενίσχυσε την αξιοπιστία της, ιδιαίτερα σε επιστημονικά και αμφιλεγόμενα θέματα όπως η εξέλιξη και η κλιματική αλλαγή.

Αυτά τα χαρακτηριστικά την κατέστησαν και πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Όλο και περισσότεροι πανεπιστημιακοί ενσωματώνουν την επεξεργασία λημμάτων στη διδασκαλία, μαθαίνοντας στους φοιτητές πώς να αξιολογούν πηγές, να τεκμηριώνουν ισχυρισμούς και να γράφουν με σαφήνεια για ένα ευρύ κοινό.

Στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, όμως, το στοίχημα είναι διαφορετικό, είναι μεγαλύτερο. Οι απαντήσεις των αλγορίθμων είναι άμεσες αλλά συχνά χωρίς σαφείς πηγές ή δυνατότητα δημόσιας διόρθωσης. Όπως προειδοποιούν υποστηρικτές της Wikipedia, αν μειωθούν οι αναγνώστες και οι συντάκτες, αποδυναμώνεται το ίδιο το σύστημα που την έκανε ανθεκτική. Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει 25 χρόνια μετά τη «γέννησή» της δεν είναι αν η Wikipedia παραμένει χρήσιμη, αλλά αν θα συνεχίσει να είναι ζωντανή.

